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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا و پیگیری رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم فوریه سال 2011 میلادی.

- مرحله مقدماتی سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا امروز در سالن صدرای تبریز آغاز می‌شود که در دور نخست دانشگاه آزاد با تبریز و اردن با عراق ب از گروه A و جوانه با عراق الف و افغانستان الف با افغانستان ب به مصاف همدیگر می‌روند. 

- رقابت‌های انتخابی تیم بوکس جوانان ایران امروز  با حضور 126 بوکسور به میزبانی زاهدان آغاز می‌شود.

- رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به FA Cup امروز با برگزاری دیدار وستهام و بارنلی پیگیری می‌شود. 

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار سوسیه‌داد و مایورکا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1258237

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