تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم فوریه سال 2011 میلادی.

- مرحله مقدماتی سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا امروز در سالن صدرای تبریز آغاز می‌شود که در دور نخست دانشگاه آزاد با تبریز و اردن با عراق ب از گروه A و جوانه با عراق الف و افغانستان الف با افغانستان ب به مصاف همدیگر می‌روند.

- رقابت‌های انتخابی تیم بوکس جوانان ایران امروز با حضور 126 بوکسور به میزبانی زاهدان آغاز می‌شود.

- رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به FA Cup امروز با برگزاری دیدار وستهام و بارنلی پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار سوسیه‌داد و مایورکا به پایان می‌رسد.