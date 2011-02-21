تئاتر دانشجویی نیازمند اجرای عمومی است

اسماعیل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، نبود اجرای عمومی را یکی از آسیبهای تئاتر دانشجویی عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا در مرحله اول باید موقعیتی فراهم آورد که تئاتر دانشجویی در تمامی شهرها اجرای عمومی داشته باشد و در مرحله دوم باید تحمل جسارت تئاتر دانشجویی در اقشار مختلف مردم ایجاد شود.

شفیعی با تأکید بر اینکه تحمل جسارت تئاتر دانشجویی باید در اقشار مختلف مردم ایجاد شود، بیان کرد: اگر این جسارت و نوآوری از تئاتر دانشجویی گرفته شود تبدیل به تئاتر آماتور صرف خواهد شد.

وی با اشاره به تعریف تئاتر دانشجویی خاطر نشان کرد: این تئاتری، تئاتری است که از نظر کیفیت وارد مرحله حرفه ای نشده است اما در عین حال امکانات بالقوه ای دارد که حاصل دانشجو بودن است و افرادی که در این حیطه کار می کنند با جسارت و نوآوری در شکل و محتوا تئاتر دانشجویی را می سازند.

این مدرس کارگردانی و بازیگری دانشگاه هنر با اشاره به وضعیت تئاتر دانشجویی کشور گفت: در حال حاضر تئاتر دانشجویی همانند ساختمانی است که سقف آن ساخته شده اما پایه ندارد.

شفیعی افزود: البته این امر را هم باید به فال نیک بگیریم چرا که حتی این سقف نیز می توانست وجود نداشته باشد و اینکه عده ای تلاش می کنند تا چراغ این جشنواره را روشن نگه دارند قابل احترام است.

وی نبود اجرای عمومی را یکی از آسیب های تئاتر دانشجویی عنوان و بیان کرد: در این راستا در مرحله اول باید تلاش کرد و موقعیتی فراهم آورد که تئاتر دانشجویی در تمامی شهرها اجرای عمومی داشته باشد و در مرحله دوم باید تحمل جسارت تئاتر دانشجویی در اقشار مختلف مردم ایجاد شود.

داور چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با بیان اینکه نمی توان روند رشد کیفی جشنواره تئاتر دانشجویی را بررسی کرد اظهار داشت: جشنواره تئاتر دانشجویی به دلیل آنکه ماهیت آن دانشجویی است و بسته به دانشجویان هر دوره دارد دارای افت و خیز است.

شفیعی افزود: دانشجویان در یک دوره چهار ساله یا دو ساله وارد این جشنواره می شوند و پس از اتمام آن دوره دیگر حضور ندارند بنابراین بسته به هر دانشجویان هر دوره، کارها در حد بالا، متوسط و یا پایین است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر دانشجویی قابل مقایسه با جشنواره های فجر و یا جشنواره های موضوعی دیگر همچون جشنواره تئاتر رضوی یا تئاتر دفاع مقدس نیست چرا که آنها ملزم به افزایش کیفیت در زمینه برگزاری و اجرا هستند.

معاون فرهنگی دانشگاه هنر افزود: جسارت و نوآوری مهمترین ویژگی جشنواره تئاتر دانشجویی است و به دلیل ماهیت آماتوری آن پخته شدنی در کار نیست.

شفیعی تئاترهای اجرا شده در دور روز نخست جشنواره را خوب ارزیابی کرد و گفت: در این دو روز شاهد چندین اجرا بودیم که به نظر من با اینکه توسط دانشجویان غبر رشته تئاتری بود اما اجرای آنها بهتر از دانشجویان تئاتر بود.

بخش مسابقه صحنه ای چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ویژه دانشجویان سایر رشته ها (غیر تئاتری) صبح شنبه در زنجان آغاز شده است و تا پنجم اسفند ادامه دارد.