تیم کشتی فرنگی ایران قهرمان جام جهانی شد/ دومین قهرمانی شیرمردان

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار فینال جام جهانی کشتی فرنگی که یکشنبه شب بین تیمهای ایران و روسیه در شهر مینسک برگزار شد کشتی گیران ایران با شکست مقتدرانه قهرمانان جهان و المپیک بار دیگر توانمندیهای خود را به رخ جهانیان کشیدند و با شکست 4 بر 3 تیم روسیه برای دومین سال پیاپی و اینبار در بلاروس قهرمان این رقابتها شد.

در مهمترین دیدارها در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی پور، نظیر مانکی یف قهرمان المپیک را با انجام باراندازهای بی نقص در سه تایم شکست داد و شایستگی خود را نشان داد.

در وزن 66 کیلوگرم داوران با ناداوری در تایم دوم یک اخطار به سعید عبدولی دادند و یک امتیاز به آمباکو واچادزه نامدار که از نظر نفس کم آورده بود، هدیه کردند، اما جوان خوزستانی کشتی ایران با دلاوری قهرمان جهان را در سه تایم مغلوب کرد.

در کشتی وزن 84 کیلوگرم داوران تا جایی که توانستند از گوگایف روس حمایت کردند. در دیدار وزن 120 کیلوگرم نیز در حالی بشیرباباجانزاده سراسر حمله می کرد اما داوران در طول مبارزه به حریف روس اخطار ندادند اما جوان شایسته مازندرانی با شکست حریف روس قهرمانی کشتی ایران را رقم زد. در این دیدار روسها که از حمایت حاضران در سالن مسابقات برخوردار بودند و انگار در کشور خود به مسابقه می دادند، با حربه ضد کشتی نیز نتوانستند سد راه فرنگی کاران قدرتمند ایران اسلامی شوند.

نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

محسن حاجی پور – نظیر مانکی یف - قهرمان المپیک 2008 پکن (صفر بریک - یک بر صفر- 7 بر صفر- برنده ایران)

60 کیلوگرم:

امید نوروزی – اصلان عبدولین ( صفر بر 2 – یک برصفر – یک برصفر - برنده ایران)

66 کیلوگرم:

سعید عبدولی – آمباکو واچادزه - قهرمان جهان 2011 مسکو( یک برصفر- صفربریک – 3 بر صفر- برنده ایران)

74 کیلوگرم:

فرشاد علیزاده – امیل شرف الدینوف - دارنده مدال برنز جهان(صفر بریک – 2 بر صفر – صفربر3 - برنده روسیه)

84 کیلوگرم:

طالب نعمت پور- آلن خوگایف - قهرمان جوانان جهان( صفر بر 2 - یک بر صفر – صفر بریک - برنده روسیه)

96 کیلوگرم:

بابک قربانی – رستم توتروف (صفر بر یک – 3 بر صفر – صفر بریک - برنده روسیه)

120 کیلوگرم:

بشیرباباجان زاده – ایوب سوخرودی ( یک بر صفر – یک بر صفر - برنده ایران)

تیمهای بلاروس، ترکیه، ارمنستان و کره جنوبی به ترتیب با شکست آذربایجان، قزاقستان، کوبا و بلغارستان به مقام سوم، پنجم، هفتم و نهم این رقابتها دست یافتند.

