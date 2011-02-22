پنجمین ریل باس ملی ارم در مسیر تهران - پرند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه سوم اسفندماه سال 1389 پنجمین ریل باس ملی ارم با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری وارد چرخه حمل و نقل ریلی کشور شد.
قطارهای ریل باس که در شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) ساخته شده است، بدون نیاز به لکوموتیو بصورت خودکشش بوده و با سازمان چهار واگن قابلیت جابجایی 336 نفر مسافر را دارند و با سرعت 120 کیلومتر در ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه شهرهای بزرگ بکار گرفته میشوند.
سرعت مناسب، ایمنی بالا، آلودگی کمتر محیط زیست و قابلیت جابجایی انبوه مسافر از مزایای راه اندازی قطارهای ریل باس است.
از ابتدای سال جاری قطارهای ریل باس در مسیرهای اندیمشک- اهواز- بندر امام خمینی، تهران- قزوین، گرگان- پل سفید و تهران- پیشوا- ورامین راه اندازی شده است.
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