پنجمین ریل باس ملی ارم در مسیر تهران - پرند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه سوم اسفندماه سال 1389 پنجمین ریل باس ملی ارم با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری وارد چرخه حمل و نقل ریلی کشور شد.

قطارهای ریل باس که در شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) ساخته شده است، بدون نیاز به لکوموتیو بصورت خودکشش بوده و با سازمان چهار واگن قابلیت جابجایی 336 نفر مسافر را دارند و با سرعت 120 کیلومتر در ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه شهرهای بزرگ بکار گرفته می‌شوند.