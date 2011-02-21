مردم لیبی! یا گفتگو یا جنگ/ معترضان مشتی اوباش و معتادند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مردم لیبی به تاسی از انقلاب تونس و مصر از اواخر هفته گذشته اعتراضات ضد دولتی خود را آغاز کرده اند. معترضین خواهان سرنگونی رژیم دیکتاتوری معمر القذافی هستند.

ارتش لیبی از نخستین روزهای اعتراضات تاکنون به شدت تظاهرات کنندگان را سرکوب می کند به طوری که بر اثر خشونت نیروهای امنیتی و اوباش طرفدار قذافی 200 نفر کشته و هزار نفر دیگر زخمی شدند.



برخی فعالان مخالف رژیم لیبی تاکید کرده اند نیروهای امنیتی و مزدوران وابسته به قذافی در شهرهای بنغازی و البیضاء حمام خون به راه انداخته اند.

ایجاد رعب و وحشت

سیف الاسلام پسر معمر القذافی رهبر دیکتاتور لیبی شب گذشته در راستای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم این کشور تهدید کرد که مردم باید گفتگوی ملی را بپذیرند چرا که در غیراین صورت سلاح در مورد آنها حکم خواهد کرد و جنگ داخلی رخ خواهد داد.

وی افزود: طرفداران معمر القذافی در طرابلس حضور دارند و تا آخرین نفس مبارزه خواهند کرد و به دفاع از قذافی خواهند پرداخت.

سیف الاسلام در ادامه از شهروندان لیبیایی خواست که از روز دوشنبه گفتگوهای ملی درباره قانون اساسی این کشور را آغاز کنند.

وی درباره خطر تسلط استعمار بر کشورش در صورت متوقف نشدن اعتراضات هشدار داد و مدعی شد که رسانه های خارجی همچون الجزیره و بی بی سی در مورد وقایع لیبی و تلفات درگیری در این کشور بزرگنمایی می کنند.

سیف الاسلام همچنین هشدار داد در صورت سقوط رژیم دیکتاتوری معمر القذافی تمامی سرمایه گذاری های خارجی در این کشور از بین خواهد رفت و کشور دچار هرج و مرج و جنگ داخلی خواهد شد چرا که سلاح در دستان همه وجود دارد و در چنین شرایطی ما صدها هزار کشته خواهیم داشت.

قذافی مبارک و بن علی نیست

پسر دیکتاتور لیبی در ادامه ادعاهای خود افزود: لیبی همچون مصر و تونس نیست و هرج و مرج در این کشور هزار برابر این 2 کشور خواهد بود و همچنین معمر القذافی حسنی مبارک و زین العابدین بن علی نیست، بلکه یک رهبر مردمی است.

وی گفت : ارتش لیبی همچنان قدرتمند است و نقش مهمی در حفظ امنیت کشور و نظام تحت هر شرایطی و به هر قیمتی ایفا می کند و ارتش ما همچون ارتش مصر و تونس نیست و تا لحظه آخر از معمر القذافی دفاع خواهد کرد.

سیف الاسلام اعتراضات اخیر مردم لیبی را فتنه بزرگ توصیف کرد و درباره وقوع جنگ داخلی در این کشور به دلیل ساختار قبیله ای و طایفه ای آن هشدار داد.

تقسیم معترضین

وی در تلاش برای کمرنگ جلوه داده قیام مردمی و ملی لیبی ادعا کرد: 3 گروه در ورای اغتشاشات اخیر قرار دارند نخست گروه های سازمان یافته و اصناف که دارای خواسته های سیاسی آشکاری هستند. دوم گروه های اسلامی و سوم که اغلب تظاهرات کنندگان را تشکیل می دهند افرادی معتاد، قانون شکن و اوباش و زندانیان فراری هستند.

وعده های پوشالی

وی در راستای بهبود چهره خود به مردم لیبی وعده داد که قوانین مربوط به آزادی مطبوعات و نهادهای مدنی را تصویب خواهد کرد.

سیف الاسلام همچنین وعده داد که قوانینی تصویب خواهد کرد تا به جوانان وام اعطا شود و شرایط خرید مسکن به طور اقساط برای مردم فراهم شود.