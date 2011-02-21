شرایط واریز بنزین 400 تومانی به کارتها/ عرضه بنزین E5 و گازوئیل یورو 5

فرید عامری در گفتگو با مهر با اشاره به واریز سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی) اسفند خودروهای شخصی و عمومی، درباره وضعیت بنزین ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت، گفت: بنزین یکصد تومانی ذخیره شده در کارتهای هوشمند سوخت کماکان معتبر است و بدون محدودیت زمانی با قیمت یارانه ای 100 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص ذخیره بنزین 400 تومانی کارتهای هوشمند سوخت، تصریح کرد: آن دسته از کارتهای سوختی که دارای ذخیره بنزین 100 تومانی باشند پس از اتمام ذخیره بنزین یارانه ای، مطابق با ماه‌های سپری شده سهمیه بنزین 400 تومانی به صورت یکجا در کارتهای هوشمند سوخت آنها شارژ خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست وزارت نفت برای متنوع سازی سبد سوخت خودروها، اظهار داشت: در حال حاضر سهم بنزین در سبد سوخت خودروها غالب بوده اما به زودی زمینه برای ورود دو حامل جدید انرژی به این سبد سوختی فراهم می شود.

عرضه بنزین E5 و گازوئیل یورو 5 از سال آینده

این مقام مسئول از گازوئیل کم گوگرد و با استاندارد یورو پنج به عنوان یکی از این سوختهای جدید یاد کرد و افزود: با بهره برداری از طرحهای جدید توسعه پالایشگاههای موجود نفت امکان تولید گازوئیل کم گوگرد فراهم می شود.

عامری با اعلام اینکه با تولید گازوئیل یورو پنج مشکلی در تامین سوخت خودروهای سواری دیزلی وجود ندارد، بنزین حاوی اتانول را به عنوان یکی دیگر از سوختهای تازه وارد سبد سوخت خودروها معرفی کرد و یادآور شد: هم اکنون با مشارکت بخش خصوصی و یک شرکت خارجی پیشنهاداتی برای تولید بنزین اتانول دار ارائه شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مطالعات اقتصادی برای تولید بنزین اتانول دار توسط این کنسرسیوم بین المللی آغاز شده است، تبیین کرد: با افزودن پنج درصد اتانول به ترکیب بنزین برای نخستین بار امکان عرضه بنزین E5 در جایگاهها فراهم می شود.

به گفته این مقام مسئول برای عرضه بنزین E5 علاوه بر ایجاد یک شرایط ویژه برای تولید این سوخت نسبتا پاک باید زیرساختهای حمل و نقل و توزیع این حامل انرژی هم در سطح کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ساخت مخازن جدید برای ذخیره و تولید بنزین بنزین E5 در انبار نفت نظامیه اهواز آغاز شده است، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود برای سال آینده بخش خصوصی برای تولید 100 تا 200 هزار لیتز بنزین بنزین E5 اعلام آمادگی کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر با اشاره به تولید بنزین با مخلوط 5 درصد اتانول سوختی از جایگزینی اتانول به جای MTBE در بنزین خبر داده و به مهر گفته بود: بنزین E5 قابلیت مصرف در خودروهای موجود کشور را داشته و مشکلی در سیستم احتراق آنها ایجاد نمی کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر طرحی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در حال انجام است که حداقل معادل 5 درصد بنزین مصرفی خودروهای کشور اتانول سوختی به عنوان یک انرژی پاک تولید شود.

باید امکان تولید روزانه 3.5 میلیون لیتر اتانول سوختی فراهم شود که تاکنون اهواز به عنوان شهر پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.

با اجرای این طرح آزمایشی در اهواز امکان تبدیل بخشی از پسماند مجتمع های نیشکر استان خوزستان به اتانول سوختی تا سال 1391 فراهم می شود که در این صورت برای اولین بار بنزین E5 به بازار سوخت خودروهای ایرانی عرضه خواهد شد.