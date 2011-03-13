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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

بین ایران و چین ؛

قرارداد ساخت 70 دستگاه لکوموتیو به امضا رسید

قرارداد ساخت و فروش 70 دستگاه لکوموتیو باری بین ایران و چین برای استفاده در خطوط داخلی به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی مدیرعامل واگن سازی پارس در مراسم امضای این قرارداد با بیان اینکه 20 دستگاه لکوموتیو به سفارش شرکت پرس ریل و 50 دستگاه هم به سفارش شرکت‌های الوند نیرو و البرز نیرو ساخته می شود، گفت: ارزش کل این قرارداد 110 میلیون یورو بوده و زمان اجرای آن از زمان گشایش اعتبار(ال سی)31 ماه است.

وی اعلام کرد: بخشی از منابع تامین مالی این پروژه از طریق فاینانس بوده و بخشی از منابع هم از سوی شرکت‌ها تامین می شود.

احمدی با بیان اینکه لکوموتیوهای مورد قرار داد از نوع دیزل الکتریک و با تکنولوژی روز دنیا بوده و مطابق با شرایط آب و هوایی ایران طراحی و ساخته می شود، اعلام کرد: از 50 دستگاه لکوموتیو سفارشی شرکت‌های البرز نیرو و الوند نیرو، 20 دستگاه به صورت سی.وی.یو (خرید محصول نهایی از خارج) و 30 دستگاه به صورت پی.ال.بی و از 20 دستگاه لکوموتیو پرس ریل، 8 دستگاه به صورت سی.وی.یو و 12 دستگاه به صورت پی.ال.بی در شرکت واگن پارس ساخته می شد.

مدیرعامل شرکت واگن سازی پارس افزود: سری اول این لکوموتیوها بعد از 14 ماه و بعد از آن به تدریج سایر لکوموتیوها تحویل داده خواهد شد.

وی بوژی، بدنه،‌ شاسی و کابل‌کشی را از جمله قطعاتی دانست که در ایران تولید می شود، اعلام کرد: تکنولوژی ساخت لکوموتیو در پایان قرار داد به شرکت واگن سازی پارس منتقل شده و این شرکت می تواند سفارشات بعدی را در داخل بسازد.

این قرار داد مابین شرکت واگن سازی پارس و شرکت دالیان چین به امضا رسید، ضمن اینکه دو شرکت کنور آلمان و لپ فرانسه در تامین قطعات مشارکت خواهند داشت.

کد مطلب 1258269

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