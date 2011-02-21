ایجاد ظرفیت 2 میلیون صندلی برای سفرهای نوروزی ریلی

غضنفر فولادی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه زمان پیک سفرهای نوروزی سال 90 ناوگان ریلی بین 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه خواهد بود، گفت: برای نوروز سال 1390 ظرفیتی در حدود 2 میلیون صندلی ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه تعداد صندلی ها و قطارهای برنامه ریزی شده برای جابه‌جایی مسافران نوروزی در حدود 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 88 افزایش یافته است، افزود: در حدود 800 آژانس فروش، بلیت قطارهای مسافری نوروز سال 90 را ارائه می کنند.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، پیش بینی می شود بیش از 90 درصد از صندلی های ایجاد شده در ناوگان ریلی، در پیک سفرهای نوروزی سال 90 مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین طالب زارع قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در همین خصوص اعلام کرد: با توجه به افزایش میزان سفرها در این ایام، ظرفیت جابه جایی روزانه مسافر در شبکه ریلی در نوروز سال 90 به 98 هزار و 500 نفر خواهد رسید که نسبت به ماه قبل 25 درصد و نسبت به نوروز قبلی 7 درصد رشد خواهد داشت.