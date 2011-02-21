وعده دری برای خرید 3000 نسخه از آثار برگزیده جایزه کتاب سال

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد شب شنبه (30 بهمن) در ضیافت شامی با مسئولان علمی و اجرایی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بر لزوم توجه بیشتر به بخش‌هایی از آن که به گفته او مغفول مانده و نیز انتخاب یک اثر به عنوان برترین اثر در هر دوره از این جایزه تاکید کرد.

سید محمد حسینی در این نشست که با حضور بهمن دری معاون فرهنگی این وزارتخانه و جمعی از مسئولان حوزه‌های ستادی این معاونت، مجید حمیدزاده دبیر علمی و تعدادی از داوران و برگزیدگان جایزه کتاب سال در محل هتل لاله تهران برگزار شد، گفت: نباید به کارهای سطحی مشغول شد و به آنها بسنده کرد و مطئمنم اندیشمندان ایرانی ظرفیت تولید آثار فاخر و ایجاد تحولات عظیم را دارند.



وزیر ارشاد: بهترین کتاب دهه انتخاب شود



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر لزوم معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر جایزه کتاب سال از طریق تبلیغات در رسانه‌های گروهی تاکید کرد و از بهمن دری معاون فرهنگی خود خواست نسبت به حمایت مادی و معنوی از این آثار جهد بیشتری صورت دهد.



وی افزود: این حمایت‌ها باید به شکل مادی هم انجام شود و معاونت فرهنگی با خرید تعداد بیشتری از آثار برگزیده و ارسال آنها به کتابخانه‌های عمومی، زمینه معرفی آنها را فراهم کند.



حسینی همچنین با ارائه پیشنهادی گفت: بهتر است در هر دوره از جایزه کتاب سال یک اثر به عنوان برترین اثر آن دوره انتخاب و معرفی شود.



دری: تا 3000 نسخه از کتاب‌های برگزیده را می‌خریم



بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد هم از حمایت معاونت متبوعش از کتاب‌های برگزیده جایزه کتاب سال خبر داد و گفت: 1000 تا 3000 نسخه از 5 اثر برگزیده در بخش ویژه قرآن این جایزه و نیز کتاب‌های برگزیده ر حوزه‌های علوم انسانی خریداری خواهد شد.



وی همچنین از دائمی شدن دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: از این پس دبیرخانه این جایزه به صورت دائمی آماده گردآوری آثار و قرار دادن آنها در چرخه‌های داوری است.



در این مراسم مجید حمیدزاده دبیر علمی جایزه کتاب سال هم گزارشی از روند داوری در بیست و هشتمین دوره آن ارائه کرد.



بیگی: شعر حتماً برگزیده داشته باشد



همانطور که انتظار می‌رفت یکی از دغدغه‌های اصلی داوران فقدان اثر برگزیده در برخی شاخه‌های آن به ویژه در بخش‌های علوم انسانی بود که این نکته توسط تعدادی از داوران از جمله صادق کوشا، مرادخانی (سرداور بخش پزشکی) و پرویز بیگی‌حبیب آبادی به عنوان یک معضل مطرح شد.



آنها علاوه بر اینکه خواستار تشکیل یک مسابقه را هر 10 سال یک بار و برای انتخاب بهترین‌های هر دهه جایزه کتاب سال شدند، به بیان نظرات خود پیرامون داوری‌ها این جایزه پرداختند و پیشنهادهایی نیز برای بهبود وضعیت جایزه ارائه کردند.



پرویز بیگی حبیب‌آبادی از داوران بخش شعر این جایزه پیشنهاد کرد جایزه کتاب سال هر ساله در رشته شعر برگزیده داشته باشد.



وی گفت: شعر حوزه مهمی است و هنر ملی ما محسوب می‌شود و از این جهت باید توجه بیشتری به آن صورت گیرد و در داوری‌های جایزه کتاب سال، داوران نباید مقید به کسب 90 امتیاز از سوی یک شاعر برای برگزیده اثرش باشند.



مرادخانی سرداور بخش پزشکی هم با اشاره به اهمیت کتاب‌های منتشره در این حوزه گفت: کتاب‌های پزشکی آنقدر ظرفیت دارند که تعداد برگزیدگانشان بیشتر باشد.



نشست مذکور توسط خانه کتاب موسسه تابعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تدارک دیده شده بود و با ضیافت شام خاتمه یافت.