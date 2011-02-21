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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

مشق دل/

نمایشگاه خوشنویسی غلامحسین صدیقی در مالزی گشایش یافت

نمایشگاه خوشنویسی غلامحسین صدیقی در مالزی گشایش یافت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نمایشگاه خوشنویسی غلامحسین صدیقی هنرمند مقیم مالزی با حضور هنردوستان ایرانی و مالزیایی علاقمند به هنر خوشنویسی در گالری مکعب کوالالامپور گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه با عنوان "مشق دل" 40 اثر از آثار این هنرمند در زمینه خط نستعلیق و شکسته نستعلیق در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

صدیقی پیش از این نیز آثار خود را برای نخستین بار در مالزی و در ماه دسامبر گذشته در نمایشگاه فرهنگی هنری دانشگاه "یو پی ام" مالزی به نمایش گذاشت.

این هنرمند از سال 1356 تا کنون آثار خود را در نمایشگاههای گروهی و انفرادی متعددی در داخل ایران به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه در محل گالری کیوب واقع در منطق امپنگ پوینت برگزار می شود و تا پنجم ماه مارس (14 اسفند) از ساعت 10 تا 18 پذیرای علاقمندان به هنر خوشنویسی است.

کد مطلب 1258276

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