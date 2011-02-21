نمایشگاه خوشنویسی غلامحسین صدیقی در مالزی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه با عنوان "مشق دل" 40 اثر از آثار این هنرمند در زمینه خط نستعلیق و شکسته نستعلیق در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

صدیقی پیش از این نیز آثار خود را برای نخستین بار در مالزی و در ماه دسامبر گذشته در نمایشگاه فرهنگی هنری دانشگاه "یو پی ام" مالزی به نمایش گذاشت.

این هنرمند از سال 1356 تا کنون آثار خود را در نمایشگاههای گروهی و انفرادی متعددی در داخل ایران به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه در محل گالری کیوب واقع در منطق امپنگ پوینت برگزار می شود و تا پنجم ماه مارس (14 اسفند) از ساعت 10 تا 18 پذیرای علاقمندان به هنر خوشنویسی است.