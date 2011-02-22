آمار دانشجویان در مقاطع مختلف از سال 87/ سرانه دانشجویی ملاک بودجه شد

حجت الاسلام سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حضور کامران دانشجو وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، موضوع مهم و بحث های زیر مجموعه این حوزه به بحث گذاشته شد.

وی با اشاره به بودجه آموزش عالی در سال 90 و مقایسه میان این بودجه با سالهای گذشته یادآور شد: چند اقدام مهم در بودجه سال جاری دیده شده است که اولین قدم آن تقسیم بندی بودجه ستادی به بخشهای حوزه ستادی وزرات علوم، هزینه های آموزشی، امور علمی و بخش دانشجویی است.

تعیین افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در پایه بودجه سال 90

سلیمی خاطرنشان کرد: از سال 90 ، اعتبار فوق العاده ای که برای افزایش سالانه حقوق اعضای هیئت علمی در نظر گرفته می شد، در پایه بودجه دیده شده است و این موجب می شود که هزینه مازادی تحمیل نشود. در واقع اضافه حقوق اعضای هیئت علمی به صورت مازاد نبوده و در پایه بودجه دیده شده است.

وی افزود: بودجه از سال 90 بر اساس سرانه دانشجویی تعیین می شود و این سرانه دانشجویی بر اساس آمار دانشجویان، مقاطع تحصیلی، شرایط منطقه ای و موارد اجنتناب ناپذیر دانشگاهها مورد توجه قرار می گیرد و در افزایش اعتبار سرانه نیز توجه به کیفیت و دوره های تحصیلات تکمیلی هم دیده شده است.

رشد 21 درصدی بودجه بخش خدمات فرهنگی و رفاهی دانشجویان

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد بودجه سال 90 در بخشهای مختلف به مهر گفت: در بخش خدمات فرهنگی و رفاهی دانشجویان 21 درصد، در بخش فعالیتهای قرآنی دانشجویان 35 درصد، در بخش فعالیتهای ورزشی 107 درصد، در بخش اعتبارات پستهای علمی 32 درصد و گسترش آموزش زبان فارسی 20 درصد رشد دیده شده است.

اختصاص 300 میلیارد ریال برای حمایت از 10 دانشگاه برتر

وی افزود: بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه 10 دانشگاه برتر کشور باید مورد حمایت قرار گیرند که برای سال اول برنامه، بودجه ای معادل 300 میلیارد ریال برای حمایت از این دانشگاهها درنظر گرفته شد. همچنین 100 میلیارد ریال نیز برای حمایت از دانشگاههایی که در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام حائز رتبه شوند، در نظر گرفته شده است.

سلیمی یادآور شد: علاوه بر بودجه سال گذشته، 50 میلیارد ریال برای تعادل بخشی در نظر گرفته ایم که منظور از تعادل بخشی حمایت از دانشگاههای کم برخوردار و ضعیف تر است.

وی به اختصاص بودجه برای مرکز گزینش اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: برای بخش گزینش اعضای هیئت علمی 20 میلیارد ریال بودجه و برای بخش جذب هیئت علمی که بخشی درآمد هزینه ای است نیز 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رشد 1/24 درصدی بودجه آموزش عالی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجموع در بخش آموزشی در سال 89 مصوبه یک هزار و 385 میلیارد تومان بود که این میزان در سال 90 به یک هزار و 719 رسیده است که معادل 1/24 درصد رشد است.

وی همچنین اظهار داشت: در بخش ارتقای کیفیت دانشگاهها 50 میلیارد ریال بودجه در نظرگرفته شد.

آمار دانشجویی به تفکیک مقاطع تحصیلی در چهار سال اخیر

مقطع تحصیلی سال تحصیلی / تعداد دانشجو سال تحصیلی / تعداد دانشجو سال تحصیلی / تعداد دانشجو رشد سالانه کاردانی سال 87

11 هزار و 875 نفر سال 88

9 هزار و 823 نفر سال 89

7 هزار و 571 نفر رشد منفی 9/13 درصد کارشناسی سال 87

265 هزار نفر سال 88

280 هزار نفر سال 89

290 هزار نفر رشد مثبت 5/3 درصد کارشناسی ارشد سال 87

50 هزار نفر سال 88

61 هزار نفر سال 89

71 هزار نفر رشد مثبت 4/12 درصد دکتری حرفه ای سال 87

2 هزار و 168 نفر سال 88

2 هزار و 216 نفر سال 89

2 هزار و 558 نفر رشد مثبت 7/5 درصد دکتری تخصصی سال 87

3 هزار و 24 نفر سال 88

15 هزار و 875 نفر سال 89

17 هزار و 238 نفر رشد مثبت 8/15 درصد

سلیمی با اشاره به آمار دانشجویان و تغییرات رشد تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف به مهر گفت: این آمار یک سیکل مثبت را نشان می دهد به این ترتیب که در مقطع کاردانی در سال 87، 11 هزار و 875 نفر تحصیل می کردند که این تعداد در سال 88 به 9 هزار و 823 نفر و در سال 89 به 7 هزار و 571 نفر کاهش یافت و نسبت رشد منفی آن 9/13 بوده است.

وی افزود: در سال 87 در مقطع کارشناسی 265 هزار دانشجو، در سال 88 ، 280 هزار دانشجو و در سال 89 هم 290 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند که پیش بینی می شود به این تعداد 20 هزار نفر در سال 90 افزوده شود که با احتساب آن رشدی معادل 5/3 درصد دارد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مقطع کارشناسی ارشد نیز در سال 87 حدود 50 هزار، در سال 88، 61 هزار و در سال 89 هم 71 هزار نفر دانشجو داشته ایم که رشد مثبت آن معادل 4/12 درصد بوده است.

وی با اشاره به آمار موجود در بخش دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی و رشد تعداد دانشجویان در این حوزه به مهر گفت: در دکتری حرفه ای در سال 87، 2 هزار و 168 نفر، در سال 88، 2 هزار و 216 نفر و در سال 89 هم 2 هزار و 558 نفر دانشجوی دکتری داشته ایم که رشد آن معادل 7/5 درصد است.

سلیمی افزود: در مقطع دکتری تخصصی نیز در سال 87، سه هزار و 24 نفر، در سال 88، 15 هزار و 875 نفر و در سال 89، 17 هزار و 238 نفر تحصیل می کرده اند که رشدی معادل 8/15 درصد داشته است.

وی درباره رشد تعداد اعضای هیئت علمی یادآور شد: 43 درصد اعضای هیئت علمی استادیار هستند و این در بحث ارتقای کیفی باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 88 نسبت اعضای هیئت علمی استاد به دانشجو 7/19 درصد است و در سال 89 هم همین عدد است و علت آن این است که 20 هزار دانشجو افزایش پیش بینی شده است.

افزایش یک هزار نفری تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاهها

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: تعداد 984 عضو هیئت علمی در سال گذشته افزایش داشته ایم که این تعداد در سال 88 تعداد اعضای هیئت علمی در کل 18 هزار و 764 بوده که در سال 89 هم این تعداد به 19 هزار و 751 نفر رسیده که نزدیک به یک هزار نفر افزایش داشته است.