به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با اجرای موسیقی نمایشی به سرپرستی نادر رجب‌پور به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) آغاز شد. سپس محمد حیدری دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 گل را به مناسبت جشنواره بیست و نهم روی صحنه قرار داد. در ادامه اسفندیار قره‌باغی به همراه گروه خود به اجرای سرود "ای ایران" پرداختند که حال و هوای خاصی به تالار وحدت، سالن برگزاری مراسم اختتامیه تئاتر فجر داد.



یکی از بخش‌های ویژه مراسم اختتامیه معرفی بهترین‌های بین‌الملل جشنواره بیست و نهم برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمدعلی کشاورز، محمود عزیزی، یدالله آقاعباسی و فریده سپاه‌منصور بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ معاون هنری وزیر، مدیرکل هنرهای نمایشی و داود رشیدی برگزار شد.



در این بخش پخش تصاویری از پوستر فیلم‌های "مادر" و "هزاردستان" به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی و همچنین پخش صحنه‌هایی از بازی کشاورز در نقش شعبان در مجموعه تلویزیونی "هزاردستان" با تشویق و هیجان قابل توجه حاضران و شرکت کنندگان در مراسم همراه بود.













در ادامه از مدیران کل ارشاد استان‌های البرز، گلستان، خراسان شمالی و گیلان که در برگزاری همزمان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شرکت داشتند تقدیر شد.



سپس سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تئاتر را زبانی بین‌المللی و بلیق‌ترین شیوه ارتباط با دنیا دانست و گفت: با تئاتر می‌توان حرف‌های مردم و نظام را به گوش جهان رساند. جشنواره تئاتر فجر در دوره بیست و نهم خود به موفقیت هایی نائل آمد که غرور و سرور را مهمان دل هنرمندان و دوستداران تئاتر کرد.



وی حضور آثار خارجی با کیفیت و قابل توجه را از نقاط قوت جشنواره بیست و نهم و برگزاری همزمان جشنواره در چهار استان کشور را قابل تقدیر دانست.



در بخش دیگری از مراسم اسفندیار قره باغی موسیقی "ایران" اثر زنده‌یاد محمد نوری را اجرا کرد. در ادامه هیئت داوران کانون منتقدان جهانی تئاتر بعد از قرائت بیانیه خود برگزیدگان بخش‌های مختلف این داوری را معرفی کردند:



موسیقی: لوح تقدیر و جایزه نقدی به شروین شهبازی و صابر جعفری برای نمایش "تفنگ‌های ننه‌کارا" اهدا شد.



طراحی صحنه: لوح تقدیر و جایزه نقدی به آروند دشت آرای برای نمایش‌های "کمی تاب بخوریم" و "آخرین‌ نامه" اهدا شد.



بازیگری مرد: لوح تقدیر و جایزه نقدی به پرویز فلاحی‌پور برای نمایش "لابی" اهدا شد.



بازیگری زن: لوح تقدیر و جایزه نقدی به عاطفه رضوی برای نمایش "حضرت والا" اهدا شد.

نمایشنامه نویسی: لوح تقدیر و جایزه نقدی به آرش عباسی برای نمایش "لابی" اهدا شد.



کارگردانی: لوح تقدیر و جایزه نقدی به حسین پاکدل برای نمایش "حضرت والا" اهدا شد.



در این قسمت از مراسم اختتامیه بهترین‌های بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، از سوی حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد حیدری به عنوان دبیر جشنواره سی‌ام معرفی شد.



در بخش پایانی مراسم هم هیئت داوران مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزیدگان این بخش را معرفی کردند.



موسیقی: تندیس جشنواره و دو هزار دلار جایزه نقدی به گروه موسیقی "مصائب زنان تروا" اهدا شد.



طراحی صحنه: تندیس جشنواره و دو هزار دلار جایزه نقدی به سیامک احصایی برای نمایش‌های "ابرهای پشت حنجره" و "نامه‌هایی به تب" اهدا شد.



بازیگری مرد: تندیس جشنواره و دو هزار 500 دلار جایزه نقدی به مسعود دلخواه برای نمایش "روال عادی" اهدا شد. دلخواه در این بخش با اشاره به ریتم خوب مراسم اختتامیه گفت: خدا را سپاس می‌گویم که اهالی تئاتر، مسئولین و دلسوزان تئاتر و تماشاگران و علاقه‌مندان این هنر زیر یک سقف جمع هستیم.



بازیگری زن: تندیس جشنواره و دو هزار 500 دلار جایزه نقدی به الینا رینولد برای نمایش "آنتیگونه" اهدا شد.



نمایشنامه نویسی: تندیس جشنواره و سه هزار دلار جایزه نقدی به رضا گوران برای نمایش "ابرهای پشت حنجره" اهدا شد.



کارگردانی: تندیس جشنواره و سه هزار دلار جایزه نقدی به کلودیا سوراس برای نمایش‌های "لو" و "(a+b)" اهدا شد.



جایزه ویژه: هیئت داوران مسابقه بین‌الملل ضمن تقدیر از نمایش "ویتسک" از کره جنوبی جایزه ویژه خود را شامل تندیس جشنواره و چهار هزار دلار به رضا ثروتی برای نمایش "عجایب‌ المخلوقات" اهدا کرد.



جایزه بزرگ: با حضور عزت‌الله انتظامی بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون جایزه بزرگ جشنواره شامل تندیس جشنواره و پنج هزار دلار جایزه نقدی به نمایش "پاندورا 88" از آلمان اهدا شد.



هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در پایان مراسم جایزه ویژه ویژه خود را به صورت سمبلیک به تماشاگران تئاتر ایران اهدا کرد.