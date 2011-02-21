جشنواره گل منچسترسیتی مقابل "ناتس کانتی"/ توقف آرسنال و پیروزی بولتون

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان موسوم به FA Cup یکشنبه شب با برگزاری سه دیدار پیگیری شد. در یکی از این دیدارها تیم فوتبال منچسترسیتی در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف تیم ناتس کانتی رفت و موفق شد این تیم را با پنج گل شکست دهد.

برای من سیتی در این بازی خانگی پاتریک ویرا (37 و 59)، کالورس ته‌وز (84) و ادین ژکو (89) و میکا ریکاردز (90) گلزنی کردند. شاگردان مانچینی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های انگلستان به دیدار تیم آستون ویلا خواهند رفت.

دیروز همچنین در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان دو بازی برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال بولتون با تک گل دقیقه 19 ایوان کلاسنیچ از سد فولهام گذشت و به جمع هشتم برتر رقابت‌ها پیوست.

آرسنال نیز در دیگر دیدار این مرحله به مصاف لیتون اورینت رفت و در نهایت به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد. در این بازی ابتدا تیم آرسنال با گلزنی توماس روسیچکی در دقیقه 53 از میزبان خود پیش افتاد و با گلزنی جاناتان تهوئه در دقیقه 88 کار دو تیم به نتیجه تساوی انجامید تا در آینده‌ای نزدیک دیدار تکراری خود را در ورزشگاه امارات شهر لندن برگزار کنند.

این رقابت‌ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

دوشنبه - 2/12/89

* وستهام - برنلی