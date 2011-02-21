جزئیات راه اندازی فوق لیسانس و دکتری مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی

عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: هم اکنون در حال طراحی حوزه های مهارتی دوره های تحصیلات تکمیلی هستیم تا بتوانیم علاوه بر مقطع کاردانی، مقاطع بالاتر را هم در این دانشگاه داشته باشیم ارزش تحصیلی این دوره ها دقیقا مشابه تمام دوره هایی است که در دانشگاه های کشور وجود دارد.

وی افزود: دانشگاه علمی کاربردی یک دانشگاه مهارتی است و در حوزه آموزش نظری وارد نمی شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی با بیان اینکه این دوره ها همراه با عناوین و اسامی ویژه خود و تا عالی ترین سطوح تحصیلی طراحی شده است، تاکید کرد: این سطوح با آموزش های نظری تطبیق داده خواهد شد و با آنها هم ترازی صورت خواهد گرفت.

وی ضمن تاکید بر گره خوردن تمام رشته های دانشگاه علمی کاردبردی با مشاغل کشور، اظهار داشت: این رشته ها در واقع شغل محور هستند و کسی که در حوزه مهارتی فارغ التحصیل می شود و مدارج علمی را طی می کند زودتر و بهتر جذب بازار کار می شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاردبردی با مهارتی دانستن دوره های تحصیلات تکمیلی علمی کاربردی، ادامه داد: این حوزه، حوزه آموزش های مهارتی به شمار می آید و قصدمان این است که روی فناوریها تسلط ایجاد کنیم در حالی که در سایر دانشگاهها تسلط روی مبانی دانشگاهی صورت می گیرد.

وی گفت: معمولا در دنیا نسبتی که در دوره های مختلف جذب می شوند به این شکل است که در دانشگاهها 70 درصد جذب حوزه مهارتی و 30 درصد جذب حوزه نظری می شوند ما نیز به طور طبیعی انتظار داریم متقاضیان از حوزه نظری وارد حوزه مهارتی شوند.