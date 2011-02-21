آمریکا با پیشنهاد کره شمالی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "جونگ آنگ ایبو" کره جنوبی به نقل از یک مقام دولتی این کشور نوشت : کره شمالی ماه گذشته پیشنهاد انجام مذاکرات نظامی سطح بالا با آمریکا را درباره تنشها در شبه جزیره کره و برنامه خلع سلاح هسته ای ارائه کرد.

این روزنامه کره جنوبی نوشت : کره شمالی پیشنهاد مذاکره با آمریکا را در نامه ای از سوی "کیم یونگ چون" وزیر دفاع خود به "رابرت گیتس" همتای آمریکایی ارائه کرد و این نامه در روز 25 ژانویه، پنج روز پس از ارائه پیشنهاد مشابه به کره جنوبی به سفارت آمریکا درچین تحویل داده شد.

این درحالی است که آمریکا پیشنهاد گفتگو کره شمالی را رد و اعلام کرد: ابتدا مذاکرات باید در شبه جزیره کره انجام شود . البته دور اولیه مذاکرات نظامی میان مقامات دو کره روز چهارشنبه20 بهمن ماه بدون هیچ گونه پیشرفتی در جریان مذاکرات پایان یافت.