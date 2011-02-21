طرح ویژه نوروزی در استان زنجان آغاز شد

حمید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها از آبان ماه آثار حاصل از اجرای این طرح را مناسب ارزیابی کرد و گفت: برغم اصلاح قیمت‌ها، بازار از ثبات بسیار خوبی در زمان اجرای قانون برخوردار بود.

وی افزود: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا مواجه می‌شویم، اجرای طرح ویژه نوروزی پیش‌بینی شده است که از همه ظرفیت‌های موجود و مجموعه‌های مرتبط در اجرای این طرح استفاده خواهیم کرد

رئیس سازمان بازرگانی استان آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز را از اول اسفند ماه اعلام کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اعمال سیاست‌های تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع، نظارت و کنترل قیمت‌هاست که از اول اسفند ماه سال جاری تا دهم ا‌ردیبهشت ماه 1390 است.

صدری افزود: طرح نظارتی ویژه نوروز کالاهایی همچون البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند وشکر، روغن‌نباتی، برنج، انبار و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا را شامل می شود.

وی ادامه داد: این طرح در بخش خدمات در برگیرنده شرکت‌های مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون‌شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها و رستوران‌های بین شهری است.

