دو ایستگاه آتش نشانی در زنجان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمیدرضا یاختی فرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور کاهش زمان امداد رسانی به همشهریان ساکن در شرق و غرب شهر زنجان، عملیات ساخت این دو ایستگاه از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده است.

یاختی فرد افزود: سازه این ایستگاهها به صورت اسکلت بتنی بوده و شامل آشیانه و قسمت اداری است.

وی با اشاره به احداث بلوار 50 متری غدیر گفت: این بلوار با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان، یکی از دیگر پروژه های مهم شهری محسوب می شود که علاوه براتصال بلوار 70 متری شیخ اشراق به بزرگراه 22 بهمن، موجب دسترسی ایمن و راحت به کوی های بهارستان و لاله می گردد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زنجانافزود: در حال حاضر، عملیات احداث این پروژه که شامل اجرای بلوار به طول دو هزار و 400 متر به صورت رفت و برگشت با دو مسیر سواره رو ، رفیوژ وسط با عرض متوسط 20 متر و کانالی با طول بیش از هزار متر در رفیوژ وسط می باشد، به اتمام رسیده است.

یاختی فرد تصریح کرد : عملیات احداث 25 هزار متر مربع فضای سبز در رفیوژ وسط که شامل آب نما، المان، مسیر دوچرخه سواری و اسکلیت است نیز با مساعد شدن شرایط جوی آغاز خواهد شد.

وی مساحت کل معابر شهر زنجان را هزار و 415 هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه نیمی از بودجه عمران شهری به برنامه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری اختصاص می یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زنجانخاطر نشان کرد: شهرداری زنجان در سال همت مضاعف و کار مضاعف و نیز حمایت های اعضای شورای اسلامی، در 10 ماهه اول سال جاری توانسته است با اجرای 56 هزار متر مربع پیاده رو سازی ، 88 کیلومتر جدول گذاری و 335 هزار متر مربع زیر سازی و نیز تولید و پخش 90 هزار تن آسفالت در معابر، گام بزرگی را در جهت عمران و آبادانی این شهر بر دارد .

یاختی فرد گفت: همچنین شهرداری در جهت دوام هر چه بیشتر معابر اصلاح شده به لحاظ شرایط سرد سیر بودن شهر زنجان، از جداول بتنی تمام اتوماتیک استفاده نموده و با طراحی پیاده رو قبل از اجرا و استفاده از مصالح مرغوب و نیز واگذاری نظارت پروژه ها به مشاوران، موجب صرفه جویی در مصالح و کاهش مشکلات اجرایی شده است.