81 ورزشکار مازنی در المپیک 2012 لندن حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان مازندرانی المپیک و پارالمپیک مازندران به منظور دورخیز به سمت کسب مدالهای رنگارنگ در المپیک 2012 لندن افزود: مازنیها سال گذشته و امسال در قاره کهن، بین الملل و عرصه های جهانی افتخارآفرینی کردند.

وی خاطر نشان کرد: سال 88 سالی طلایی برای ورزش مازندران بوده و سال 89 ضریب رشد مدال آوری ورزشکاران استان در عرصه های جهانی دوچندان شده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه ورزشکاران استان سال گذشته، 63 مدال جهانی در 18 رشته ورزشی کسب کردند تصریح کرد: سهم مدال آوری ورزشکاران مازنی در عرصه های بین المللی، ملی و جهانی در یازده ماهه امسال بالغ بر 48 مدال در 22 رشته ورزشی بوده است.

سعادتمند با بیان اینکه 10 درصد مدالهای بازیهای آسیایی گوانگجو چین از آن ورزشکاران مازنی بوده است یادآور شد: 29 درصد مدالهای نقره، 16 درصد مدال های برنز و در مجموع 16 مدال از 59 مدال بازیهای آسیایی نصیب ورزشکاران مازندرانی شد.

وی با اعلام اینکه 523 روز تا بازیهای المپیک و پارالمپیک 2012 لندن باقی مانده است افزود: هم اکنون دو بازیکن ورزشکار دختر مازندران، سهمیه ورود به بازیهای پارالمپیک لندن را تصاحب کردند.

وی با اشاره به اینکه 50 ورزشکار استان به تیم ملی دعوت شدند اظهار امیدواری کرد: هشت نفر از این تعداد از خطه مازندران به عضویت تیم ملی برای حضور در المپیک 2012 لندن در خواهند آمد و مازنیها در این تورنمنت حداقل دو مدال برای کاروان ورزش ایران به ارمغان می آورند.

سعادتمند با بیان اینکه 15 ورزشکار پارالمپیک مازندران برای شرکت در المپیک 2012 لندن به تیم ملی دعوت شدند افزود: پنج نفر از این تعداد به عضویت تیم ملی درخواهند آمد و حداقل دو مدال پارالمپیک ایران توسط قهرمانان مازنی تصاحب می شود.

وی در پایان گفت: مراسم تجلیل از قهرمانان مازندران در سال 89، اوایل سال 90 در مازندران برگزار می شود.