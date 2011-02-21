عمر ناوگان درون شهری زنجان به کمتر از دو سال کاهش یافته است

شهرام فرحبخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اهمیت توسعه تجهیزات حمل و نقل عمومی در سطح شهرها افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و افزایش استقبال شهروندان از حملونقل عمومی، این سازمان جهت ارائه خدمات مطلوب و جوانسازی سن ناوگان، خرید 15 دستگاه اتوبوس نو را در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به لزوم جوانسازی ناوگان حملونقل عمومی گفت: از این 15 دستگاه، 9 دستگاه به بخش خصوصی واگذار شده و 6 دستگاه نیز توسط رانندگان سازمان اتوبوسرانی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی زنجان و حومه با اشاره به جابهجایی روزانه حدود 120 هزار نفر مسافر در سطح شهر توسط اتوبوسهای این سازمان افزود: این تعداد مسافر با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی روند رو به رشدی را در خطوط 35 گانه اتوبوسرانی طی میکند، ضمن اینکه این سازمان در صورت افزایش تقاضا در برخی از خطوط ویژه اقدام به افزایش تعداد اتوبوسهای آن مسیرها می کنند.
فرحبخشیان با اشاره به آییننامه اجرایی در رابطه با متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی یادآور شد: براساس این آییننامه عمر متوسط هر دستگاه اتوبوس نباید بیشتر از 10 سال باشد اما با توجه به اقدامات صورت گرفته در حال حاضر در زنجان اتوبوسهایی که 10 سال از عمر آنها میگذرد، جهت اسقاط از رده خارج میشوند، ضمن اینکه در حال حاضر بالاترین سن اتوبوس مورداستفاده در زنجان کمتر از هشت سال بوده و متوسط عمر ناوگان کمتر از دو سال است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی زنجان و حومه درخصوص اینکه چه تعداد اتوبوس در سطح شهر مشغول به ارائه خدمات به شهروندان است افزود: علاوه بر تعداد اتوبوسهای نیازمند تعمیر و متوقف در پارکینگها تعداد 165 دستگاه اتوبوس مشغول حمل مسافر است ضمن اینکه در صورت لزوم بر تعداد اتوبوسها و حتی خطوط اتوبوسرانی با صلاحدید مسئولان مربوطه افزوده میشود.
فرحبخشیان درخصوص اینکه چه تعداد از اتوبوسهای این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده و آیا نظارتی بر ارائه خدمات این اتوبوسها صورت میگیرد، گفت: در راستای اهداف خصوصیسازی تاکنون 75 درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی در این رابطه کمیته رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی در سازمان تشکیل شده تا به صورت دورهای اقدام به تهیه گزارش از فعالیت اتوبوسهای بخش خصوصی کند ضمن اینکه شهروندان نیز در صورت مشاهده وقوع تخلف یا کمکاری میتوانند گزارشات خود را به بخش بازرسی و نظارت این سازمان اطلاع دهند.
نظر شما