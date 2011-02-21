حامد آفاق در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون شرایط ذوب‌آهن و بازیکنان این تیم برای بازی روز سه‌شنبه مقابل شانویل لبنان اظهار داشت: مصدومیت من برطرف شده و مشکلی برای بازی روز سه‌شنبه ندارم، بازیکنان تیم شرایط خوبی در هفته‌های گذشته داشتند و نتایج خوبی در مسابقات کسب کرده‌اند و امیدوارم نتیجه بازی روز سه‌شنبه نیز به سود تیم ما باشد.

وی با بیان اینکه همه تلاش ما بر پیروزی در بازی مقابل شانویل متمرکز شده است، ادامه داد: همه تلاش خود را می‌کنیم که در این بازی به پیروزی برسیم و بتوانیم به دور بعد صعود کنیم، در بازی فردا آنها هم برای پیروزی به میدان می‌‌آیند اما با توجه به اینکه ذوب‌آهن در فصل جاری بهترین نتایج را گرفته امیدوارم این نتایج در بازی فردا نیز تکرار شود.

بازیکن تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: در بازیهای امسال به جز باخت مقابل تیم قم، نتایج بدی نگرفته‌ایم و این باخت نیز تلنگر خوبی برای بازیکنان تیم ما بود که امیدوارم این شوک روحی تاثیرش را در بازی فردا بگذارد.

وی با بیان اینکه بازیکنان ما هنوز به هماهنگی لازم نرسیده‌اند، گفت: نبود آرن داوودی فشار بسیاری بر تیم وارد کرده و باعث شده بازیکنان دیگر برای جبران نبود این بازیکن تلاش کنند و امیدوارم آرن هرچه سریعتر بهبود یافته و به جمع بازیکنان ذوب‌آهن اضافه شود.

آفاق در مورد احتمال قهرمانی ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر ایران و مسابقات غرب آسیا اضافه کرد: بسکتبال قابل پیش‌بینی نیست زیرا تیم ما با شرایط سختی به لبنان می‌رود و نمی‌توان در مورد نتیجه آن اظهار نظر کرد؛ امیدوارم در بازی فردا تیم ما پیروز میدان باشد.