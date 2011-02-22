۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

تکواندو جام باشگاههای آسیا/

بهزاد خداداد: فینال را دو تیم ایرانی برگزار می‌کنند

عضو سابق تیم ملی تکواندو گفت: جام باشگاه‌های آسیا در سطح فنی مطلوبی برگزار می شود و با شناختی که از تیم های شرکت کننده پیدا کرده ام به احتمال زیاد دو تیم ایرانی دیدار نهایی را برگزار خواهند کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد خداداد بهترین وزن دوم تاریخ تاریخ تکواندو ایران که سومین دوره جام باشگاه های آسیا را با تیم جوانه تجربه می کند ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در دوره گذشته تیمهای خارجی بیشتری حضور داشتند اما قدرت اول مسابقات در اختیار ایران بود در این دوره نیز با شناختی که دارم باز هم تیمهای داخلی شرایط بهتری برای کسب سکوهای برتر را دارا هستند.

وی افزود: اکثر بازیکنان شرکت کننده  در این دوره به دلیل حضور مداوم در رقابتهای لیگ برتر از آمادگی مطلوبی برخوردارند و با انگیزه ای که از تکواندوکاران تیم جوانه سراغ دارم و نیز قدرت تیم دانشگاه شاید فینال دوره گذشته جام باشگاه‌ها تکرار شود.

 فینالیست سه دوره رقابتهای جهانی در مورد مبارزات خود در این رقابتها  گفت: دو بازی راضی کننده داشتم و در این راه نباید زحمات کادر فنی تیم جوانه نادیده گرفت. شرایط ایده آلی دارم و امیدوارم برای بازیهای آینده تیم مثمر ثمر باشم  بعد از مسابقات غرب آسیا با سیستم الکترونیکی بازی نکرده بودم اما امروز با آمادگی کامل شرایط بدنی راضی کننده ای داشتم.

خداداد در پایان گفت: تبریزیها مردم مهمان نواز و خونگرمی هستند که با عملکرد خوب خود در برگزاری مسابقات این امر را به اثبات رساندند. ضمن آنکه مردم تبریز استقبال بی نظیری از مسابقات تکواندو داشتند.

