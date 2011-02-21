معضل انباشت زباله در مازندران/نیاز به فرهنگسازی عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد زیباسازی مازندران در استانداری افزود: شهرداریهای استان و راه و ترابری مازندران در جمع آوری زباله در حوزه وظیفه مندی خود باید جدیت بیشتری داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: انباشت زباله در حاشیه جاده های مرکز استان به مراتب بیش از سایر نقاط دیگر استان مشهود بوده که لازم است شهرداری ساری کرانه جمع آوری زباله در شهر را به نقاط دیگری تسری دهد.

رئیس ستاد زیباسازی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه گاردریل جاده های مازندران از گل و لای فراوان انباشت شده است تصریح کرد: راه و ترابری مازندران در زمینه نظافت و زیباسازی حریم جاده ها جدیت داشته باشد.

طاهایی با بیان اینکه طرحهای زیباسازی در شهرداریهای مازندران بسیار پایین است یادآور شد: گونه های طبیعی و جنگلی فراوانی در مازندران وجود دارد که متاسفانه به محل دفن و دپوی زباله ها تبدیل شده است.

وی با اعلام این مهم که مازندران دارای طبیعت بکر و سبزی در بین بسیاری از کشورهای دنیا بوده ولی سرانه فضای سبز شهرهای استان بسیار پایین است افزود: برای زیباسازی حاشیه جاده های استان، طرح کاشت درخت در جاده های مازندران به صورت پایلوت در جاده آمل به بابل اجرایی می شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه به منظور زیباسازی مدارس استان، طرح گلکاری نرگس در مازندران اجرایی می شود تصریح کرد: تمامی گل های مصنوعی از ادارات مازندران باید جمع آوری و منبعد ملاک عملکرد مدیران ادارات باید گل آرایی محیط کار خود به گلهای طبیعی باشد.

وی با بیان اینکه تجهیز سطلهای زباله در جاده های درون و برون شهری مازندران باید بیشتر شود افزود: نحوه جمع آوری زباله و اطلاع رسانی برای دپوی بهداشتی زباله باید در قالب پکیچ فرهنگی بین گردشگران توزیع شود.

استاندار مازندران در ادامه از ناهمگون بودن ساختار تعمیرگاههای مکانیکی و تعویض روغنی های استان ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه این فضا سبب زشتی ورودی شهرهای مازندران شده است.

طاهایی با بیان اینکه بنیاد مسکن مازندران سامانه ای برای مدیریت پسماند روستاهای مازندران طراحی کند افزود: برای اجرای پروژه های زیست محیطی از وجود سمن ها استفاده شود.

وی همچنین محیط زیست مازندران را مکلف کرد که تا 15 اسفند ماه نسبت به نصب تابلوهای حفظ محیط زیست در جاده های مازندران اقدام کند.