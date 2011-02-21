به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حسن پلارک با اعلام این خبر تصریح کرد: این اوراق از روز 7 تا نهم اسفند ماه در شعب منتخب بانک تجارت عرضه می شود.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت :‌ همانند مرحله نخست،‌ ارزش مرحله دوم اوراق مشارکت طرح های هشتگانه فولاد نیز 500میلیارد تومان است.

وی نرخ سود علی الحساب این اوراق را 17درصد اعلام و تصریح کرد:‌ متقاضیانی که اقدام به خرید اوراق مذکور کنند، سود آن را هر سه ماه یکبار دریافت خواهند کرد.

پلارک در عین حال تاکید کرد:‌ اوراق مشارکت طرح های هشتگانه(استانی) فولاد، روز شمار و قبل از سررسید نیز قابل بازخرید است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو یادآور شد :‌ عرضه مرحله نخست اوراق مشارکت طرح های هشتگانه فولاد در بهمن ماه سال گذشته تاثیر بسیار بالایی در میزان پیشرفت این طرح ها ایجاد کرد.

طرحهای استانی یا هشتگانه فولاد توسط دولت در هشت استان کشور با هدف ایجاد رونق و توسعه در آن مناطق ایجاد شده است. با راه اندازی این طرحها 8 میلیون تن ظرفیت جدید برای تولید فولاد خام در کشور ایجاد می شود.

این پروژه ها شامل ‌سپیددشت ،‌ شادگان، ‌نی ریز ،‌ بافت،‌ بافق،‌ میانه، ‌قائنات و سبزوار هستند و در استانهای چهارمحال و بختیاری،‌ خوزستان،‌ فارس، ‌کرمان، ‌یزد، ‌آذربایجان شرقی، ‌خراسان جنوبی و خراسان رضوی قرار دارند.