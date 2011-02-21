به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ارسال نامهای به سعید هاشمی دبیر کمیسیون فرهنگی هیئت دولت پیرامون استفاده از واژه "کاسپین" برای دریای خزر اعلام کرد: پیرو بحثهای جلسه مورخ 27 دیماه 89 این کمیسیون، همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است، فرهنگستان لفظ "کاسپین" را فارسی نمیداند.
وی در ادامه این نامه آورده است: این لفظ در زبانهای اروپایی برای اشاره به دریای خزر به کار میرود. لفظ کاسپین برگرفته از نام قومی است که پیش از مادها در این سرزمین زندگی میکردند و کاسپی نام داشتند. در زبان انگلیسی برای بیان نسبت از جزءian استفاده میشود؛ همان گونه که ایرانی را Iranian و ایتالیایی را Italian میگویند، کاسپی را نیز کاسپین میگویند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نامهاش به دبیر کمیسیون فرهنگی هیئت دولت، نوشته است: این صورت به هیچوجه فارسی نیست و ما برای نسبت دادن منطقه به قوم یا بالعکس از این صورت استفاده نمیکنیم. وارد شدن این لفظ به زبان فارسی مجوزی خواهد شد برای به کار بردن مشتقات بسیاری از الفاظ ایرانی که در زبانهای غربی بر اساس قواعد دستوری آن زبانها ساخته میشوند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین یادآور شده است: مخالفت مقام معظم رهبری با واژه "پرشیا" برای خودروی سواری پرشیا نیز به همین دلیل بود و این نام در نهایت به "پژو پارس" تغییر یافت. به کار بردن الگوهای واژهسازی فرنگی در زبان فارسی و برای کلمات فارسی یا ایرانی امری پذیرفته نیست و نهادهای دولتی بیش از همه باید از آن پرهیز نمایند.
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