توصیه احمدی نژاد برای تصویب سریع بودجه بیجا است/ بودجه را زودتر بدهند

علی مطهری نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه ارزیابی شما از زمانی که مجلس برای تصویب بودجه سال 90 نیاز دارد، چیست؟ گفت: به نظر من امکان بررسی بودجه تا پایان سال در مجلس ممکن نیست و تصور می کنم مجلس بودجه را به صورت دو دوازدهم تصویب کند و بقیه آن را برای سال بعد بگذارد.

وی در بیان اینکه در صورتی که نمایندگان مجلس بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند این به چه معناست گفت: اگر نمایندگان بخواهند بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند بدان معناست که نمایندگان صبح تا شب در جلسات فوق العاده و خارج از دستور طبیعی بررسی بودجه بنشینند و بودجه را بررسی و تصویب کنند که این بررسی نیز موجب می شود که از کیفیت کار کم شده و این موضوع اصلا به صلاح نیست.

مطهری اظهار داشت: به اعتقاد من مجلس باید به صورت طبیعی بودجه را تصویب کند تا دقت به کیفیت کار نیز پائین نیاید و به علاوه دولت هم یک بار تنبیه شود برای این که این کار را تکرار نکند و بداند زمانی که بودجه را دیگر به مجلس ارائه دهد، بودجه به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم تصویب می کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که آقای رئیس جمهور به نمایندگان مجلس توصیه کردند که بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند، گفت: توصیه احمدی نژاد بیجا است و ما هم به ایشان توصیه می کنیم که در سالهای آینده بودجه را زودتر تحویل بدهند.

وی با تاکید بر اینکه توصیه رئیس جمهور به مجلس برای تصویب سریع تر بودجه قبل از پایان سال بیجا است گفت: عذر دولت هم درباره اینکه برنامه تاخیر داشته است درست نیست چرا که برنامه پنجم آذرماه کارش تمام شده است و ماده های باقی مانده نیز تاثیر زیادی در تدوین بودجه نداشته است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: مجلس باید روال طبیعی خود را برای بودجه سال 90 در پیش بگیرد.