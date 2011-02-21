ارگ راین آئینه عظمت فرو ریخته ارگ بم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ارگ راین یکی از بناهای خشتی استان کرمان است که پس از فرو ریختن ارگ 2500 ساله بم مورد توجه علاقمندان به بناهای خشتی و تاریخی قرار گرفت.

ارگ راین در غیاب عظمت فرو ریخته ارگ تاریخی بم با قدمتی پنج هزار ساله چون خواهری کوچکتر از نام ارگ بلند آوازه بم دفاع می کند.

این ارگ تاریخی و زیبا در زمینی به زیر بنای 20 هزارمتر مربع در جنوب غربی بخش راین از توابع شهرستان کرمان در 110 کیلومتری مرکز استان کرمان واقع شده است.

این ارگ زیبا در گذشته محل داد و ستد کاروانهای تجاری بوده که از این مسیر بین جنوب و شمال استان و دیگر قسمتها تردد می کرده اند، البته ارگ راین در کنار خود قلعه های دیگری داشته است که طی گذشت سالیان دراز برخی از قلعه های اطراف آن از بین رفته اند.

این ارگ تاریخی شامل قسمتهای مختلفی است ولی علیرغم دارا بودن محوطه های مختلف تنها با یک در خروج و ورود کاروانها و افرادی که قصد ورود به این قلعه را داشته اند کنترل می شده است که این درب بزرگ در قسمت شرقی ارگ قرار دارد که با سر در زیبایی مزین شده است.

نمای کوه هزار بر فراز ارگ راین

ارگ راین در جنوب غربی این شهر واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 2222 متر است و از قسمت های مختلفی چون برج مادر، قلعه حکومتی، آتشکده ها، محل زندگی افراد مختلف اجتماع به صورت بخش هایی جدا از هم و بازارو خانه های مردم تشکیل شده است.

نکته جالب در این ارگ تاریخی که زمانی شهری بزرگ و آباد با دژ محکم بوده این است که محله زندگی مشاغل مختلف اجتماعی در این ارگ از هم جداهستند به طوری که می توان به محله زندگی پیشه وران، تجار، کشاورزان، نزدیکان حکومتی، موبدان و...اشاره کرد که نشان دهنده وجود طبقات اجتماعی مختلف در جامعه شهری آن زمان بوده است.

این ارگ تاریخی بربلندای تپه ای واقع شده است و دور تا دور این ارگ را دیواری به بلندای 10 مترحصار کرده است و قلعه حکومتی در مرکز این ارگ واقع شده است.

سردر ارگ راین

یکی از قسمت های دینی این ارگ قسمت نگهبانی است که نزدیک در ورودی قرار گرفته و از بالا با یک سوراخ مربع شکل به پایین دید دارد و در زمان قدیم نگهبانان ورود و خروج افراد را از اینجا چک می کردند و همچنین در زمان وقوع جنگ از این قسمت بر سر دشمن آب جوشان یا آتش ریخته می شد.

قسمت های مختلف این ارگ با پله های جالب و بعضا مدور از هم جدا می شود بخش هایی از این قلعه قدیمی در اثر گذشت زمان فرو ریخته است اما طی چند سال گذشته به ویژه بعد از وقوع زلزله بم و فرو ریختن ارگ شکوهمند بم این قلعه و ارگ راین بود که مورد توجه میراث فرهنگی قرار گرفت و مرمت ها و بازسازی ها آغاز شد.

در ورودی این ارگ هنوز جایگاه آهنگران و افرادی که به شغل چاقو سازی و ساخت ابزار فلزی مشغول اند فعال است و کما بیش به همان سبک و سیاق قدیم به ساخت این ابزار مشغول هستند و هنوز هم چاقو های شاخی راین از این مکان که قلب تاریخی راین و کرمان زمین است به دیگر نقاط راه می یابند چاقوهایی که از همان زمان قدیم با شاخ بز و دیگر حیوانات اهلی ساخته می شد وعطر حضور گذشتگان و پدران سخت کوش این مردمان هنوز در راهروهای این حجره ها به مشام می رسد.

کوچه های تو در تو و بازار ارگ از دیگر قسمت های دینی ارگ هستند که به اتاقها و حجره هایی ختم می شوند که گذشت زمان بر آنها تاثیرات نسبتا محسوسی گذاشته است که کمرنگ شدن نقوش برخی از دیواره ها از جمله این تاثیرات گذشت زمان است.

در قسمت ارگ حکومتی خانه اعیان و خوش نشینان واقع شده است که از نحوه ساخت و معماری و مصالح به کار رفته بین این قسمت با قسمت عامه نشین تفاوت محسوسی وجود دارد.

نمای حاکم نشین ارگ راین در شب

ارگ راین شامل مکتب خانه، بارانداز، سرباز خانه، ساختمان قرنطینه و مسجد یا انبار بوده است و از چند سو برج های دیده بانی براطراف و اکناف این قلعه تسلط داشته اند به گونه ای که از این قلعه به ارگی تسخیر ناپذیر یاد می کنند.

گفته می شود قدمت این ارگ تاریخی به دوره ساسانیان می رسد و قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این شهر وجود داشته که از بین رفته اند.

در زمان یزدگرد سوم لشکریان مجامع بن مسعود سلمی هنگام فتح کرمان نتوانستند به این ارگ دسترسی پیدا کنند چرا که دژی محکم بود.

ارگ راین در صورت توجه بیشتر توسط میراث فرهنگی می تواند برآمار گردشگران و توریست های استان بیفزاید کما اینکه از بعد از جدا شدن مسیری از راین به جیرفت تعداد افرادی که از این بنای تاریخی بازدید کرده اند چندین برابر گذشته شده است.

این ارگ تاریخی در شهر سر سبز و خوش آب هوای راین چون نگینی با رنگ و بوی گذشته تاریخی می درخشد.

