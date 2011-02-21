مردم: فریب پسر دیکتاتور را نمی خوریم/ اعتصاب کارمندان حوزه نفتی "الناقوره"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، نیروهای امنیتی لیبی در پی فشار معترضین و به آتش کشیدن مراکز دولتی در "مصراته" مجبور به عقب نشینی از این شهر شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد "عبدالمنعم الهونی" نماینده لیبی در اتحادیه عرب شب گذشته از سمت خویش استعفا کرد. وی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت در اعتراض به قلع و قمع معترضین لیبیایی توسط نیروهای امنیتی این کشور از سمت خود استعفا کرده است. وی در ادامه اعلام کرد به صفوف انقلابیون لیبی پیوسته است.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز به نقل از سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد از آغاز اعتراضات مردمی لیبی تاکنون 233 نفر توسط نیروهای امنیتی و اوباش طرفدار معمر القذافی رهبر دیکتاتور لیبی کشته و بیش از هزار نفر زخمی شده اند. قیام مردم لیبی وارد هفتمین روز خود شده است.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد : پس از سخنرانی سیف الاسلام قذافی پسر دیکتاتور لیبی که مردم را به سرکوب بیشتر تهدید کرد هزاران نفر از شهروندان این کشور صبح امروز به خیابانهای طرابلس آمده و با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با اظهارات سیف الاسلام قذافی اعلام کردند.

معترضین که اغلب در خیابان "عمر المختار" یکی از بزرگترین خیابانهای طرابلس متمرکز بودند با سر دادن شعار لیبی متحد است و لیبی آزاد است" اعلام کردند که هرگز فریب وعده های پوشالی و دروغین پسر دیکتاتور لیبی را نخواهند خورد.

الجزیره همچنین گزارش داد تولید نفت در میدان نفتی "الناقوره" در پی اعتصاب کارمندان این حوزه نفتی متوقف شد.