به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، حبیب ایلبیگی گفت: شهریار بحرانی، ابراهیم حاتمیکیا، مجید مجیدی، رسول ملاقلیپور و رضا میرکریمی پنج فیلمساز مطرحی هستند که هر کدام حداقل دو فیلم در حوزه هنری تولید کردهاند و در کنار رضا کیانیان بازیگر توانای سینما در این دوره از "جشنواره فیلم 100" از آنها تجلیل خواهد شد و بخشهایی از آثارشان نیز به نمایش درخواهد آمد.
وی با اشاره به این موضوع که این فیلمسازان علاوه بر ترویج اخلاق و خصائل مشترک انسانی فیلمهایی با ساختار خوب ارائه کردهاند و باعث افتخار کشورشان در عرصه هنر بودهاند، افزود: سینمای جمهوری اسلامی ایران و آثار فاخر آن، همواره بیانگر جلوههای اخلاقی و انسانی بوده و از این منظر چه در داخل و چه در عرصههای بینالمللی توانسته است مخاطبان خود را داشته باشد.
ایلبیگی با اشاره به این که در سه دهه گذشته سینما در حوزه هنری نقش پررنگ وموثری داشته و در این زمینه این مرکز، محملی برای پیدایش، آموزش و حمایت از استعدادهای سینمای انقلاب اسلامی بوده که بسیاری از آنان اکنون از سینماگرایان مولف به شمار میروند وچهرههایی مطرح در سینمای جهان هستند؛ توضیح داد: نقش مهم و موثرحوزه هنری در سینمای ایران و تولید آثار اخلاقگرا به یاد ماندنی است و نمونههای بارز آن در سه دهه گذشته انقلاب اسلامی، به آثاری ماندگار در گونههای مختلفی چون دفاع مقدس با محورهای انسانی و اخلاقی در کتاب تاریخ سینمای ایران جاودان شدهاند.
دبیر بخش لحظات اخلاقی سینمای ایران تصریح کرد: سلامت محتوایی سینمای ایران به عنوان مهمترین بخش هنری کشور و دوری از جذابیتهای دروغینی که سینمای غالب جهان با اتکا بر آنها فیلم تولید میکند تا مخاطبان خود را حفظ کند، از فیلمهای ایرانی؛ محصولاتی مناسب برای همه مردم دنیا با هر عقیده و دینی فراهم آورده و در این راه کسب افتخارات روزافزون سینمای ایران گواه این ادعاست.
ایلبیگی در پایان ضمن بیان این مطلب که در ارائه تولیدات سینمایی ایران عوامل زیادی نقش دارند که جشنوارههای سینمایی از آن جملهاند، افزود: جشنواره فیلم 100 نیز یکی از محافل نوین سینمای ایران است که نقش مهمی در ترویج و توسعه آثار و نیز کشف استعدادهای تازه دارد. در بخشی از این جشنواره که لحظات اخلاقی سینمای ایران نام دارد، سعی شده تا با توجه به شعار امسال جشنواره فیلم صد با موضوع "اخلاق" در کنار آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از فیلمسازانی که نقش بسیار زیادی در ارتقا و شناسایی سینمای ایران با مضامین اخلاقی و انسانی داشتهاند تجلیل شود تا در سالهای آتی این روند ادامه پیدا کند.
هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 به همت حوزه هنری استان تهران با شعار "سینمای اخلاق" 12 و 13 اسفندماه در تهران برگزار میشود.
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