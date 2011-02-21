به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین شامگاه یکشنبه در دومین همایش تجلیل از زنده‌نامان تبریز در تالار وحدت تبریز افزود: برپایی این جشنواره فرهنگی در راستای تجلیل و ارج ‌نهادن به مقام شامخ چهره‌های برجسته و ماندگار فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، ورزشی و نیز ایثارگران سرافراز استان و تبریز است.

شهردار تبریز گفت: گام‌های اساسی در راستای احیای هویت فرهنگی و دینی تبریز و آذربایجان برداشته است.

وی با بیان اینکه تبریز همواره پیشگام در مقاطع مختلف بوده است، اظهار داشت: نقش تبریز در گستره ایران اسلامی بسیار برجسته است و رهبری در دیدار چند روز گذشته در دیدار با مردم تبریز بار دیگر بر نقش و جایگاه مردم تبریز در تاریخ انقلاب اسلامی و حرکت‌های بزرگ تاکید کردند.

وی ادامه داد: شهرداری تبریز با درک یه موقع جایگاه تبریز و تبریزی‌ها برنامه نکوداشت زنده‌نامان را مورد توجه قرار داد و دو همایش در این راستا برگزار کرد.

نوین ادامه داد: تلاش می‌شود با همکاری شورای شهر و با اتحاد و همدلی همایش‌های زنده‌نامان به صورت سالانه برگزار می‌شود.

شهردار تبریز توفیقات مجموعه شهرداری در پنج سال گذشته را حاصل همراهی و همدلی شهروندان با شهرداری دانست و گفت: شهر تبریز با مجموعه اقدمات متعدد صورت گرفته در آینده نزدیک به جایگاه رفیع خود خواهد رسید.

وی افتتاح چندین فرهنگسرا و کتابخانه‌های متعدد را از جمله اقدمات فرهنگی شهرداری تبریز دانست و گفت: ایجاد خانه هنرمندان و مداحان و هفته‌های فرهنگی تبریز در کشورهای مختلف از جمله اقدماتی است که آغاز شده و نتایج آن در سال‌های آینده بیشتر مشخص خواهد شد.

شهردار تبریز در ادامه سخنان خود تاکید کرد: شهرداری تبریز بر آن است تا آیین تجلیل از مفاخر عرصه‌های گوناگون تبریز را به عنوان یک سنت از خود به یادگار گذارد تا همواره بتواند بخشی از هویت تبریز را تداعی کند.

نوین همچنین با اعلام اینکه در طول چند سال گذشته با همدلی و همکاری شورای اسلامی شهر، اقدامات فرهنگی مثبتی توسط شهرداری تبریز انجام گرفته است، گفت: شهرداری تبریز در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی داشته و با اجرای برنامه‌های متعدد گام‌های اساسی در راستای احیای هویت فرهنگی و دینی تبریز و آذربایجان برداشته است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در این خصوص گفت: خرید خانه آیت الله بنی‌فضل و تبدیل آن به مرکز فعالیت‌های دینی مذهبی، تملک و بازسازی خانه ولایت، خانه انقلاب، نام‌گذاری طرح تبادل دروازه تهران به نام امام علی (ع) به عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی سال‌های اخیر شهرداری، احداث بوستان‌های قرآن و نهج البلاغه‌، ساخت حسینیه اعظم گلزار شهدای وادی رحمت، احداث یادمان شهدای گمنام در ارتفاعات عون بن علی، احداث بزرگ‌ترین فرهنگسرای شمال‌غرب به نام الغدیر، برگزاری یادواره‌ها و جشنواره‌های مختلف، برپایی هفته‌های فرهنگی تبریز در داخل و خارج از کشور، بزرگ‌ترین مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز و صدها برنامه و طرح دیگر از جمله این اقدامات بوده است.

شهردار تبریز ابراز امیدواری کرد، در سایه برپایی چنین جشنواره‌هایی شأن و جایگاه بزرگان و چهره‌های برجسته استان در تمام حوزه‌ها و عرصه‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

شهردار تبریز اظهار داشت: هفته‌های فرهنگی متعدد در کشور تاجیکستان برگزار می‌شود و یکی از شهرهای این کشور با تبریز خواهر خوانده می‌شود.

نوین گفت: عبدالله گل نیز در دیدار از شهر تبریز بر زیبایی و جایگاه تبریز تاکید کرد و دیدار از تبریز را آرزوی دیرینه خود اعلام کرد.

نوین در پایان سخنان خود یاد و خاطره دو نفر از زنده نامان فقید مرحوم استاد ترابی طباطبایی و مرحوم رضایی را گرامی داشت.