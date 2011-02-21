به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ابرهای پشت حنجره" که در چهار بخش طراحی صحنه، بازیگری مرد، بازیگری زن و نمایشنامه نویسی مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نامزد دریافت جایزه بود، توانست جایزه طراحی صحنه و نمایشنامه‌نویسی مسابقه بین‌الملل این دوره از جشنواره را از آن خود کند، اجرای عمومی خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌کند.



در نمایش "ابرهای پشت حنجره" که اقتباسی آزاد از لورکا است، مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی به ایفای نقش می‌پردازند. سیامک احصایی طراح صحنه "ابرهای پشت حنجره" است و نورالدین حیدری ‌ماهر برنامه‌ریز و مدیر تولید این نمایش است. گلناز گلشن نیز طراحی لباس و آرش گوران آهنگسازی "ابرهای پشت پنجره" را بر عهده دارند.

مهدی بوسلیک مدیر صحنه و زهرا شاهین‌فر منشی صحنه این نمایش هستند. رضا گوران تولید و اجرای نمایش‌های "می‌خوام بخوابم"، "یرما" و "داستان یک پلکان" را در کارنامه کاری خود دارد. وی سال گذشته نمایش "آدم آدم است" را با حضور بازیگران تئاتر هلند در این کشور تولید و اجرا کرد.



"ابرهای پشت حنجره" از دوشنبه دوم اسفندماه ساعت 20 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.