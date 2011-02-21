خرازی انسانی چندساحتی است

به گزارش خبرنگار مهر مراسم نکوداشت سید محمد صادق خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و سازمان ملل عصر دیروز یکشنبه اول اسفند در محل شهر کتاب برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام سید محمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات با اشاره به اینکه آرزوی چنین روزی را داشته که در وصف صادق خرازی سخن بگوید گفت: آرزو داشتم تا روزی فرا برسد و از مقام انسانی نازنین چون خرازی، حق شناسی کنم. خرازی بی نیاز از مادیات است او در خانواده ای پرورش یافته که نیاز مادی نداشته و مادیات را نیز صرف آرمانها و اعتقاداتشان کرده است. او انسانی بی نیاز است که تمام وجودش را صرف خدمت کرده است.

وی تصریح کرد: در دورانی که بسیاری از سرمایه های علمی، ارزشی و تکنیکی از کشور بریده بودند و به دنبال پناهی می‌گشتند فردی مثل خرازی توانست آنها را درک کند و حامی آنها باشد. صادق خرازی باعث جذب بسیاری از سرمایه های علمی و تکنیکی شد که از کشور رفته بودند و بعدها به دلایلی به میهن بازگشتند و منشاء اثر شدند.

دعایی در ادامه تاکید کرد: ایشان فردی با سخاوت ، جامع و هنرمند است، معرفت و درک درست ویژگی بارز ایشان است.

در این نشست مهدی فیروزان مدیر عامل شهر کتاب با اشاره به اینکه سنت تجلیل از فرهیختگان و اهالی فرهنگ و ادب با تجلیل از استاد سمیعی آغاز شد گفت: برگزاری مراسم تجلیل از فرهیختگان و اهالی فرهنگ یک راز دارد. در تحلیل شخصیتها سخن زیاد گفته شده اما در معرفی الگوهایی که بتواند مفاهیم و مبانی فرهنگی را به زبان عمل ترجمه کند کمتر کار و صحبت شده است.

وی افزود: بر همین اساس است که در آثار مکتوب ایران زندگینامه و بیوگرافی کم داریم لذا با توجه به اهمیت این موضوع به یک سلسله فعالیت های انسان شناسی و فرهنگی شناسی که در آن شخصیت ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند و سیر زندگی آنان از آغاز تاکنون و یا تا پایان بررسی شود نیاز داریم.

وی تصریح کرد: امروزه روانشناسی افراد موفق رواج یافته است تا دلایل موفقیت آنها مورد شناسایی قرار گیرد. این مراسم نیز در صدد است با معرفی افراد موفق از زبان دوستان و نزدیکان آنان مطرح شود.

فیروزان در پایان با اشاره به ویژگی های اخلاقی صادق خرازی گفت: خرازی تمام وجودش را برای فرهنگ وقف و ایثار کرده است و این بار عشق به فرهنگ فرق می کند او فردی است برای فرهنگ و نه برای خویشتن.

خرمشاهی: خرازی انسانی چند ساحتی است

در ادامه این مراسم بهاءالدین خرمشاهی قرآن پژوه معاصر در مورد اوصاف اخلاقی خرازی گفت: خرازی انسانی چند ساحتی است و درباره هر ساحت او می توان ساعت ها سخن گفت.

وی افزود: او با حس عمیق میهن پرستی در بازپس گرفتن خرمشهر نقش کلیدی و تعیین کننده داشت. خرازی مجموعه ای از اشیای نفیس از جمله قرآن های نفیس دارد که قرآن نی ریزی، مصحف ایران، نور و ارفنجانی از آن جمله اند و او از یاری دهندگان بوده است و در خاطرنوازی اهل فرهنگ کوشا بوده است.