به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری به نقل از ستاد خبری جشنواره فیلم 100 در بخش بین‌الملل 45 اثر از 10 کشور در مرحله نهایی به رقابت می‌پردازند.

کشورهای تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، ترکیه، اوکراین، روسیه، گرجستان، افغانستان، پاکستان و لبنان به ترتیب بیشترین سهم را در ارسال آثار داشته­اند که از میان آثار رسیده به دبیرخانه، 45 اثر در بخش رقابتی جشنواره شرکت داده می‌شوند.

مضمون آثار اجتماعی و فرهنگی و دغدغه‌های زندگی امروزی شهری در دو قالب انیمیشن و داستانی است. داوری نهایی آثار آغاز شده و اعلام برگزیدگان بخش بین‌الملل همزمان با معرفی برگزیدگان بخش داخلی در اختتامیه خواهد بود و اسامی داوران این بخش متعاقبا اعلام می‌شود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران با مشارکت جمعیت هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شبکه سه، سازمان ملی جوانان و شبکه آی فیلم اسفندماه امسال در تهران برگزار می‌شود.