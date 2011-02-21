بودجه 90 با 8 هزار میلیارد تومان کسری بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، تراز عملیاتی بودجه از کسر درآمدهای حقیقی که درآمدهای نفتی شامل آن نمی شود، با پرداختهای هزینه‌ای ( جاری) به دست می آید. برهمین اساس، تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده کل کشور بیش از 8 هزار میلیارد تومان منفی است.

برخی کارشناسان مسایل بودجه‌ای از کسری تراز عملیاتی به عنوان کسری بودجه آشکار یاد می کنند که به دلیل عملیاتی نبودن بودجه، این اتفاق هر ساله رخ می‌دهد.

اگرچه کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور نسبت به چند سال قبل که بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود، کاهش نشان می‌دهد اما همچنان میزان این کسری زیاد است.

از دیدگاه بودجه نویسان، هرچه قدر رقم کسری تراز عملیاتی به صفر نزدیک شود، آن بودجه ایده آل ارزیابی می‌شود.

گزارش مهر نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی در بودجه سال 86 بیش از 9200 هزار میلیارد تومان، در بودجه سال 87 بیش از 10.5 هزار میلیارد تومان، در بودجه 88 معادل 5580 میلیارد تومان و در بودجه 89 معادل 6 هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه کسری تراز عملیاتی بودجه در سال 83 معادل 12 هزار و 833 میلیارد تومان گزارش شده است.

کسری تراز عملیاتی بودجه سال 83 12833 میلیارد تومان سال 86 9287 میلیارد تومان سال 87 10586 میلیارد تومان سال 88 5580 میلیارد تومان سال 89 6000 میلیارد تومان سال 90 8000 میلیارد تومان

براساس قانون برنامه چهارم توسعه، کسری تراز عملیاتی قرار بود تا پایان سال 88 صفر شود که این هدف محقق نشده است. بودجه نویسان دولتی معتقدند که با پیاده سازی کامل بودجه ریزی عملیاتی، کسری تراز عملیاتی هم تا سه سال آینده صفر خواهد شد.