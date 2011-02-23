حسرت میزبانی "تئاتر فجر" به تبریز رسید/ اولویتهای فرهنگی سلیقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هر چند باید پذیرفت که قلب تئاتر ایران در تهران می تپد اما مشارکت دادن استان های خراسان شمالی، گلستان، گیلان و البرز در برگزاری جشنواره بیست ونهم تئاتر فجر حرکت شایسته ای بود که امسال در راستای بهره مندی از توانایی و مشارکت کل جامعه تئاتر کشور اجرایی شد و اتفاقاً مورد استقبال مخاطبان شهرستانی نیز قرار گرفت.

در این بین هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر آذربایجان شرقی به عنوان سرزمینی که با دارا بودن 110 سال سابقه درخشان در این عرصه، به عنوان دروازه ورود تئاتر مدرن از اروپا به ایران مطرح بوده و اکنون نیز یکی از قطب های تئاتر ایران به شمار می آید انتظار داشتند که آذربایجان شرقی یکی از میزبانان جشنواره بین المللی امسال تئاتر فجر باشد ولی به دلیل آنچه عدم استقبال و پیش دستی مسئولان محلی عنوان شد، این مهم تحقق پیدا نکرد.

عدم استقبال و پیش دستی مسئولان محلی آذربایجان شرقی از میزبانی بیست ونهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر موضوعی است که علاوه مسئولان این رخداد مهم فرهنگی و هنری کشور نیز به صراحت آن را مورد تاکید قرار دادند.

آذربایجان شرقی برای میزبانی اعلام آمادگی نکرد

در این میان، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: پس از فراخوان ستاد جشنواره مبنی بر آمادگی برای اعطای میزبانی بخش هایی از این فستیوال به استان ها، چهار استان خراسان شمالی، گلستان، گیلان و البرز در گرفتن این امتیاز پیش دستی کرده و موفق به اخذ میزبانی شدند.

حسین مسافر آستانه توضیح داد که نخستین شرط برگزاری جشنواره در استان ها داوطلب بودن مسئولان فرهنگی آن استان ها بود که با پیش دستی مقامات استان های یادشده، میزبانی بخش هایی از این جشنواره به آنها رسید.

به گفته مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذربایجان شرقی جزو 27 استانی بود که تمایل خود را به میزبانی این جشنواره اعلام نکردند.

مسافر آستانه، تصریح کرد: اجرای نمایش های این دوره از جشنواره در استان های مختلف با استقبال زیاد مخاطبان شهرستانی مواجه شد و برای آنان فرصتی فراهم کرد تا برگزاری جشنواره فجر را از نزدیک لمس کنند و این تفکر اصلاح شد که جشنواره تئاتر فجر تنها به تهران تعلق ندارد.

وی درباره ظرفیتهای تئاتر در آذربایجان شرقی هم گفت: این استان از هر نظر بسیار غنی است و قابلیت های فراوانی برای برگزاری جشنواره های بین المللی و ملی تئاتر دارد.

مسئولان فرهنگی آذربایجان شرقی دغدغه تئاتر ندارند

دبیر بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر نیز در این زمینه گفت: ستاد جشنواره، چند ماه قبل آمادگی خود را برای برگزاری بخش هایی از جشنواره فجر در استان ها اعلام کرد ولی آذربایجان شرقی نتوانست شرایطی که اعلام شده بود را احراز نماید.

محمد حیدری به خبرنگار مهر در تبریز گفت: خود من حتی برای رایزنی و تمهید مقدمات، سفری به تبریز داشتم و با مدیران فرهنگی آذربایجان شرقی ملاقات کردم اما ایشان از پیشنهاد میزبانی جشنواره تئاتر فجر استقبال نکردند.

وی برخی اظهارنظرها که مسایل مالی را علت عدم استقبال مسئولان محلی آذربایجان شرقی از میزبانی جشنواره تئاتر فجر مطرح می کنند، رد کرد و گفت: مسایل مالی با تامین اعتبار از محل بودجه های فرهنگی استان و نیز کمک مستقیم وزارت ارشاد قابل حل و فصل بود و این اظهارنظرها محلی از اعراب ندارد.

حیدری افزود: به نظر می رسد مسئولان فرهنگی آذربایجان شرقی دغدغه ای بنام تئاتر ندارند زیرا این سوال بدون پاسخ باقی می ماند که چگونه استان های تازه تاسیس البرز و خراسان شمالی که سابقه ای به مراتب کم فروغ تر از آذربایجان شرقی در عرصه تئاتر دارند موفق به میزبانی جشنواره تئاتر فجر شدند ولی آذربایجان شرقی در کسب این امتیاز ناکام ماند.

دبیر بیست ونهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر افزود: در میزبانی این جشنواره قطعاً امکانات و منابع مالی برای آذربایجان شرقی دست یافتنی بود اما باید مسئولان محلی چراغ سبز را نشان می دادند تا گامی در جهت تحقق خواسته هنرمندان این خطه برداشته شود.

حیدری، تاکید کرد: مسئولان فرهنگی آذربایجان شرقی باید برای قرار گرفتن در جایگاه مطلوب فرهنگی و هنری، برنامه ریزی بیشتری داشته باشند و در نگاه به هنر تئاتر تجدیدنظر کنند.

او با بیان اینکه آذربایجان شرقی در عرصه تئاتر، افراد بنامی را به جامعه هنری کشور معرفی کرده و پتانسیل بسیار بالایی در این حوزه دارد، تصریح کرد: این استان قابلیت میزبانی و برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی تئاتر را در بهترین شرایط دارد و امید می رود با احساس مسئولیت بیشتر مقامات محلی، امکان برگزاری جشنواره سی ام تئاتر فجر در تبریز میسر شود.

افسوس، تنها کاری است که از دست هنرمندان تبریزی برمی آید

رئیس انجمن نمایش تبریز هم که از نزدیک در جریان رایزنی دبیر بیست ونهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی قرار داشت، گفت: افسوس و حسرت، تنها کاری است که اکنون از دست هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر تبریز و آذربایجان شرقی برمی آید.

یعقوب صدیق جمالی، که نمایش "درباره ماهان" را به بخش رقابتی جشنواره امسال برده است، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح رایزنی های دبیر این جشنواره با مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی پرداخت و عنوان کرد:علاوه بر مسایل مالی، تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اینکه آذربایجان شرقی میزبان جشنواره بیست ونهم نباشد یک تدبیر مدیریتی بود.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه چندماه بیشتر از انتصاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نگذشته است ایشان به مسایل تئاتر اشراف کامل ندارند و لذا عدم پذیرش میزبانی جشنواره به عدم تسلط ایشان به این حوزه مربوط می شود.

این منتقد و کارگردان تئاتر تبریز افزود:به نظر می رسد ایشان درک درستی از تاثیر میزبانی جشنواره تئاتر فجر به گسترش تئاتر فاخر در تبریز نداشته اند و لذا برای برگزاری بخش هایی از این جشنواره پیشقدم نشدند.

جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان مهمترین رویداد تئاتر کشور از امسال بدعت جدید و البته تحسین برانگیزی را بنا نهاد تا تئاتر شهرستان ها به بهانه میزبانی این فستیوال معتبر، رونقی مجدد بگیرند و "سال نو تئاتر" را در کنار هنرمندان تهرانی جشن بگیرند اما در این بین انتظار دست اندرکاران تئاتر تبریز که خود را عامل انتقال تئاتر مدرن به ایران می دانند برآورده نشد تا تنها به میزبانی جشنواره سی ام فجر امیدوار باشند.

با توجه به وضعیت اسفناک سینماهای آذربایجان شرقی و تبریز، میزبانی از جشنواره فیلم فجر شاید انتظار چندان مقبولی نبود اما با داشتن تعداد انگشت شماری سالن نمایش با حداقل امکانات، میزبانی از رویداد تئاتر فجر می توانست تاحدودی انتظارات هنردوستان این خطه را فراهم آورد؛ واقعه ای که هرگز عملی نشد.

در این میان آنچه باعث تاسف است اینکه به نظر می رسد نه تنها اولویتهای فرهنگی و هنری در آذربایجان شرقی هنوز ترسیم نشده بلکه در برخی از عرصه ها هنوز "سلایق مدیران" تصمیم گیرنده اصلی است.

درخت تئاتر تبریز که اکنون بعد از 110 سال حیات مستمر باید میوه دهد جز سایه ای به درازای قامتش ثمری ندارد.