حضور در رقابتهای ورزشی زمینه ساز گسترش معنویت در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محمد شریف شریفی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از برترین های مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه مبارک فجر استان کردستان، اظهار داشت: حضور ورزشکاران کشورمان در رقابت های مختلف بین المللی ورزشی فرصت ارزشمندی در راستای گسترش معنویت در جهان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: وقتی که ورزشکاران کشورمان با رعایت حجاب اسلامی و با تکیه بر آموزه های دینی در رقابت های ورزشی ملی و بین المللی حاضر می شوند نوعی الگوی جدید را در این عرصه خلق کرده و به همین دلیل این کارها باعث گسترش معنویت در جهان می شود.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی استان کردستان بیان داشت: رفتار یک ورزشکار در یک رقابت ورزشی در سطح بین المللی نمونه بارز اهداف و برنامه های آن کشور است و خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ورزشکاران کشورمان با رعایت اخلاق و توجه بیشتر به مسائل معنوی به عنوان یک الگو در جهان مورد توجه قرار می گیرند.

حجت الاسلام شریفی افزود: عدم مسابقه ورزشکاران کشورمان با تیم های ورزشی رژیم غاصب صهیونیستی از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی در راستای دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین امروز به عنوان یک آرمان مورد توجه قرار گرفته و علیرغم جوسازی رسانه های غربی این مهم باعث سرافکندگی این رژیم جعلی در سطح جهان شده است.

وی با اشاره به لزوم بسترسازی برای حضور هر چه بهتر ورزشکاران استان کردستان در عرصه های مختلف ورزشی یادآور شد: جوانان استان کردستان در تمامی حوزه ها دارای استعداد و توانمندی خاصی هستند و به همین دلیل با ایجاد امکانات لازم و مناسب می توان نسبت به کشف این توانمندی ها اقدام کرد.

در ادامه این مراسم علاوه بر تجلیل از ورزشکاران برتر مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر استان کردستان، گروه مولودی خوانی و دف نوازی به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) به اجرای برنامه پرداخت.