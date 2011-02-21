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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

ورزش مازندران از پشتوانه مردمی برخوردار است

ورزش مازندران از پشتوانه مردمی برخوردار است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندارمازندران گفت: ورزش مازندران همواره از پشتوانه مردمی برخوردار بوده و این نشانه توجه خاص مردم به ورزش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در مراسم تجلیل از اعضای تیم کشتی شهدای جویبار با گرامی داشت میلاد پیام آور نور و رحمت رسول اکرم(ص)و امام جعفر صادق(ع) در جلسه تجلیل از قهرمانان تیم کشتی شهرستان جویبار گفت: اخلاقیات و منش پیامبربهترین الگو برای جوانان ورزشکار است که باید در زندگی آنان همواره ساری و جاری باشد.

وی افزود: ورزشکاران ما باید با حقیقت دین پیوند خورده وآموزه های دینی را سر لوح عمل خود قرار دهند.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه قهرمانی و پهلوانی مکمل یکدیگرند گفت: موفقیت ها زمانی جاودانه خواهد شد که با شعائر دینی همراه باشد.

طاهایی به زندگی جهان پهلوان تختی اشاره کرد و گفت:مرام ومنش تختی این بودکه سر تعظیم در مقابل خدای متعال داشته باشد، لذا جوانان ورزشکار نیز بایست محکم و استوار با استعانت از حق تعالی و الهام گرفتن از آرمان های شهدا در این مسیر گام بردارند.

طاهایی با اشاره به توجه و علاقه مردم مازندران به ورزش تصریح کرد:امیدوارم در المپیک ۲۰۱۲ جوانان ورزشکار مازندرانی مثل همیشه درخشش داشته باشند.

کد مطلب 1258356

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