ورزش مازندران از پشتوانه مردمی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در مراسم تجلیل از اعضای تیم کشتی شهدای جویبار با گرامی داشت میلاد پیام آور نور و رحمت رسول اکرم(ص)و امام جعفر صادق(ع) در جلسه تجلیل از قهرمانان تیم کشتی شهرستان جویبار گفت: اخلاقیات و منش پیامبربهترین الگو برای جوانان ورزشکار است که باید در زندگی آنان همواره ساری و جاری باشد.

وی افزود: ورزشکاران ما باید با حقیقت دین پیوند خورده وآموزه های دینی را سر لوح عمل خود قرار دهند.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه قهرمانی و پهلوانی مکمل یکدیگرند گفت: موفقیت ها زمانی جاودانه خواهد شد که با شعائر دینی همراه باشد.

طاهایی به زندگی جهان پهلوان تختی اشاره کرد و گفت:مرام ومنش تختی این بودکه سر تعظیم در مقابل خدای متعال داشته باشد، لذا جوانان ورزشکار نیز بایست محکم و استوار با استعانت از حق تعالی و الهام گرفتن از آرمان های شهدا در این مسیر گام بردارند.

طاهایی با اشاره به توجه و علاقه مردم مازندران به ورزش تصریح کرد:امیدوارم در المپیک ۲۰۱۲ جوانان ورزشکار مازندرانی مثل همیشه درخشش داشته باشند.