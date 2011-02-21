خودداری کارکنان سفارت رژیم اسرائیل در باکو از حضور در محل کار

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرغم بازگشایی سفارت رژیم اسرائیل در باکو، کارکنان این سفارت به دلیل آگاهی از خشم مردم جمهوری آذربایجان نسبت به خود از حضور در سفارت خودداری می کنند.

رسانه های مستقل جمهوری آذربایجان گزارش دادند کارکنان سفارت مذکور در باکو بدلیل اینکه بیش از همه به نقش اسرائیل در سیاستهای ضد دینی دولت جمهوری آذربایجان و نیز میزان خشم مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به خود واقف هستند از حضور در محل سفارت خوداری می کنند.

درپی آنچه سفیررژیم اسرائیل در باکو آنرا "رفع مشکلات فنی" خوانده است، سفارت و کنسولگری این رژیم در باکو فعالیت خود را از سرگرفت.

پیش از این،"میخائیل لاون لوتم"سفیر رژیم صهیونیستی در باکو اعلام کرده بود: سفارت این رژیم به دلیل مشکلات فنی و لجستیکی، تعطیل شده است.این در حالی است که برخی منابع خبری جمهوری آذربایجان، تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در باکو را ناشی از دلایل امنیتی دانسته و از خروج سفیر این رژیم از باکو نیز خبر داده بودند.

تعطیلی موقت سفارت رژیم صهیونیستی در باکو درحالی صورت گرفت که وزارت خارجه این رژیم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از بیم اجرای عملیات ضد صهیونیستی درسفارتخانه های اسراییل در مناطق مختلف جهان به ویژه مصر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان،ارمنستان، ساحل عاج، مالی، موریتانی و ونزوئلا، تدابیر امنیتی در این سفارتخانه ها تشدید شده است.

در همین حال،"الخان پلوخ اف"سخنگوی وزرات خارجه جمهوری آذربایجان گفت: تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در باکو، بدون اطلاع این وزارتخانه صورت گرفته است.

سفارت رژیم صهیونیستی به منظور پیشبرد اهداف این رژیم ازجمله تسلط برمنابع انرژی جمهوری آذربایجان و جلوگیری از همگرایی این کشور با کشورهای اسلامی، از سال 1992 در باکو فعالیت می کند.

گفتنی است سفارت اسرائیل در باکو چند روز پیش به صورت موقت تعطیل شد و رژیم صهیونیستی به اتباع خود در جمهوری آذربایجان هشدار امنیتی داد.

تاکید بر روابط دوجانبه در گفتگوی علی اف با شیمون پرز

رئیس جمهور آذربایجان و رئیس رژیم صهیونیستی در گفت‌وگوی تلفنی با ابراز نگرانی نسبت به تحولات در مصر، بر تداوم مناسبات دیپلماتیک‌ بین دو طرف تأکید کردند.

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان و شیمون پریز رئیس رژیم صهیونیستی در گفت‌وگوی تلفنی پیرامون مسائل منطقه‌ای و توافقات صورت گرفته در سفر سال گذشته پرز به جمهوری آذربایجان، بحث و تبادل‌نظر کرده و بر ادامه مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی تأکید کردند.

الهام علی‌اف دراین گفتگو با اشاره به اتفاقات اخیر در مصر ابراز امیدواری کرد که این اتفاقات موجب اخلال در روند مذاکرات اعراب و رژیم صهیونیستی و همچنین از بین رفتن معاهدات این رژیم و کشورمصر که باعث اعمال فشار به رژیم صهیونیستی می‌شود، نگردد.

افشای اقدامات ضد ایران امریکا و اسرائیل در جمهوری آذرابیجان

یک سیاستمدار تالشی جمهوری آذربایجان، فعالیتهای اطلاعاتی ضد ایرانی و ضد تالشی دستگاههای جاسوسی آمریکا و رژیم اسرائیل در مناطق تالش نشین جمهوری آذربایجان در نزدیکی مرزهای ایران را افشا کرد.

"فخرالدین عباس زاده" در مقاله ای با عنوان "نفوذ آمریکا و اسرائیل در تالش"، ضمن تشریح پیشینه کهن قوم ایرانی تالش، به تبیین اقدامات مشترک دولت باکو تحت حمایت واشنگتن و تل آویوبرای اعمال فشار و سرکوب هزاران تالشی درمناطق تالش نشین جمهوری آذربایجان، پرداخت.

این سیاستمدار تالشی با اشاره به اینکه تالشی های ساکن جمهوری آذربایجان تحت فشارهای دائم نهادهای دولتی و محرومیت از خدمات عمومی و رفاهی این کشور قرار دارند نوشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف اعمال فشار علیه ایران و نابودی تالش ها، فعالیت گسترده ای در این مناطق دارند.

فخرالدین عباس زاده افزود: درهمه مناطق جنوبی و تالش نشین جمهوری آذربایجان ازجمله لنکران، یاردیملی و آستارا که دارای اهمیت استراتژیک هستند، رادارها و دستگاههای دیده بانی و شنود آمریکایی ها نصب شده است.

تالشی ها بزرگترین اقلیت ساکن در جمهوری آذربایجان هستند که همواره از حقوق اولیه شهروندی، رفاهی و نیز برخورداری از ابزارهای رسانه ای از جمله روزنامه، محروم بوده اند. فشار مضاعف و اعمال محدودیت دولت باکو علیه تالش ها، موجب دشوار شدن وضعیت این اقلیت بزرگ در جمهوری آذربایجان شده است.