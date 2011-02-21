اختصاص 900 میلیارد تومان اعتبار برای عمران 58 شهر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد موحدنیا ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چاراویماق گفت: این میزان اعتبار از در آمدهای محلی، دولتی و استانی و سازمان‌های شهرداری‌هاست که برای عمران 58 شهر استان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به ارائه بسته‌های حمایتی دولت به شهرداری‌ها افزود: در این زمینه برای شهرهای بالای 100 هزار نفر مبلغ 40 میلیون تومان جهت تهیه بلیط شهروندان تخصیص یافته است.

موحدنیا همچنین از تخصیص 9 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری شهر قره‌آغاج خبر داد و افزود: این مبلغ جهت عمران و مدیریت بحران شهرداری در سال جاری هزینه شده است.

فرماندار شهرستان چاراویماق نیز در این جلسه از خرید و تهیه لوازم و مایحتاج ضروری نوروزی برای مردم این شهرستان خبر داد.

محمد عبدالهی گفت: 15 تن میوه شب عیدی از قبیل سیب و پرتقال خریداری شده و در آینده نزدیک در اختیار مردم این شهرستان قرار خواهد گرفت و همچنین برای تهیه مایحتاج ضروری مردم در آستانه عید نمایشگاه بهاره ایجاد خواهد شد که در این نمایشگاه مایحتاج با کیفیت بالا به مردم عرضه خواهد شد که با این امر در بسیاری از هزینه ها که با رفتن به دیگر شهرها انجام می شد صرفه جویی خواهد شد.

فرماندار چاراویماق همچنین به تشکیل ستاد نوروزی و اسکان مسافران اشاره کرد و گفت: برای اسکان مسافران نوروزی و استقبال از آنها ادارات هلال احمر، شهرداری ، آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان جهت اسکان و ارائه خدمات به میهمانان نوروزی آماده هستند.

در پایان این جلسه اسدلو به عنوان شهردار جدید شهر قره آغاج و سعید پورحیدری به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چاراویماق معرفی شدند.