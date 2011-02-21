به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در گروه‌بندی این رقابت‌ها تیم‌ها در دو گروه با هم رقابت خواهند کرد.

در گروه «الف» رقابت‌ها که سه تیم حضور دارند تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی ایران قهرمان دوره دوم رقابت‌ها، اردن و گسترش فولاد تبریز حضور دارند.

در گروه دوم رقابت‌ها نیز تیم‌های جوانه، افغانستان «الف»، افغانستان «ب» و عراق با هم پیکار می‌کنند.

تیم گسترش فولاد تبریز در نخستین دیدار سومین دوره جام باشگاه‌های آسیا مقابل نماینده اردن قرار گرفت و به برتری چهار بر یک دست یافت.

17 داور در سومین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در تبریز که از امروز آغاز شده است، قضاوت می‌کنند.

11 داور از ایران و شش داور خارجی در این مسابقات قضاوت دارند

سیروس رضایی، ابوالقاسم حسن‌زاده، علی‌اصغر ذوالفقاری، دانش دولتخواه، مهدی مبارکی، محمدرضا میرنیا، اسفندیار اسدی، علی‌محمد باج، مهرداد حقیقی، اسماعیل لطفعلی‌زاده و عبدالرضا بهاری داوران ایرانی و اعتبار ابراهیموف از آذربایجان، سیدصادق هاشمی از افغانستان، عبدالصابر عماری از افغانستان، دولت‌شاه میرزاید از تاجیکستان، ابراهیم ابو عامرا از اردن و عبدالعزیز الایان از اردن در مسابقات قضاوت دارند.

برد جوانه در مقابل الکهربا عراق

در سومین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا تیم جوانه چهار بر یک در مقابل تیم الکهربا عراق به برتری دست یافت.

در این بازی در وزن 54 کیلوگرم فرهاد سلیمی 9 بر یک بر مجید حاتم غلبه کرد.

در وزن 63 کیلوگرم بهزاد خداداد 15 بر 7 نظر صادق نور را برد.

در وزن 72 کیلوگرم شاهین فراهانی شش بر سه یاسر خودهار را شکست داد.

در وزن 82 کیلوگرم مهدی قربانی 12 بر صفر در مقابل جاسم محمد به برتری دست یافت.

در وزن 82+ کیلوگرم حمیدرضا بیات با توجه به برد تیم جوانه در مقابل راید علی قرار نگرفت. تا این بازی با نتیجه چهار بر یک به نفع تیم جوانه پایان یابد.

پیروزی گسترش فولاد در نخسیتن گام

در سومین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا تیم گسترش فولاد تبریز در نخستین بازی مقابل نماینده اردن قرار گرفت و به برتری چهار بر یک دست یافت.

در این بازی در وزن 54 کیلوگرم حسین کیانی با نتیجه 10 بر سه احمد ابو گوش را برد.

در وزن 63 کیلوگرم مجید رجبی 16 بر یک محمود ابو شیب را شکست داد.

در وزن 72 کیلوگرم فرشاد فروغی کیا 17 بر 9 مغلوب آناس الداربی شد.

در وزن 82 کیلوگرم پیام قبادی هشت بر یک در مقابل آناس العزازی به برتری دست یافت.

و در وزن 82+ کیلوگرم مرتضی شیری هشت بر سه هتیفا السیاحین را مغلوب کرد.

تیم گسترش فولاد در بازی دوم مقابل دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد.

این رقابتها فردا به کار خود پایان می دهد.