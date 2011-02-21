بهره برداری از بخش دیگری از بزرگراه شهید زین الدین تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : با بهره برداری از این بخش از بزرگراه و انتقال ترافیک، کار روی باند جنوبی این بخش ادامه خواهد یافت و امیدواریم حداکثر تا اوایل سال آینده عملیات اجرایی این قسسمت به طور کامل نیز به پایان رسد.

وی با اشاره به اینکه این بزرگراه در حال حاضر از سه راه آزمایش تا تقاطع اتحاد برای حرکت خودروها گشوده شده است افزود: معتقدیم هر بخش از پروژه ها که آماده بهره برداری می شود و امکان تردد در آن وجود دارد ، مورد بهره برداری قرار گیرد و منتظر بهره برداری کل پروژه نمانیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری احداث بزرگراه شهید زین الدین را با توجه به حجم بالای معارضان ملکی و تاسیساتی آن ، پروژه سنگینی خواند و گفت : امیدواریم در سال 90 ، شرقی ترین نقطه تهران در سه راه آزمایش به غربی ترین نقطه در انتهای بزرگراه شهید همت واقع در منطقه 22 ، بدون چراغ قرمز و به صورت یکسره به شهروندان تحویل دهیم.

وی همچنین ادامه داد: این بخش از پروژه گرچه در مقایسه با کل پروژه سهم کوچکی را به خود اختصاص می دهد اما از نظر کارایی و اثر بخشی ارزش بالایی داشه ومی تواند بخش قابل توجهی از ترافیک منطقه را کاهش داده و با بهره برداری از آن ،ترافیک به ویژه در تقاطع بزرگراه امام علی روان شود.

بر اساس این گزارش پروژه ادامه بزرگراه شهید زین الدین که در امتداد شرقی بزرگراه شهید همت در حال اجرا بوده و از تقاطع بزرگراه های شهید همت و امام علی (ع) تا سه راه آزمایش در منتهی الیه شرق تهران ادامه دارد، در دو بخش مهم ترافیکی قبل از پایان سال به بهره برداری می رسد.

بزرگراه شهید زین الدین که آخرین حلقه رینگ خارجی بزرگراهی تهران را تکمیل می‌کند، 12 کیلومتر طول دارد و حدفاصل بزرگراه امام علی (ع) تا سه راه آزمایش را در بر می‌گیرد.