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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

خبر فوری/

انفجار در شمال افغانستان 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجار در شمال افغانستان 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت

لحظاتی پیش عملیات انتحاری در شمال افغانستان، 50 کشته و زخمی به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : شمال افغانستان هدف یک انفجار انتحاری قرار گرفت.

در این انفجار دست کم 50 نفر کشته و زخمی شده اند. به جزئیات بیشتری درباره این حادهث اشاره نشده است.

کد مطلب 1258374

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