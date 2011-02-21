انفجار در شمال افغانستان 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : شمال افغانستان هدف یک انفجار انتحاری قرار گرفت.
در این انفجار دست کم 50 نفر کشته و زخمی شده اند. به جزئیات بیشتری درباره این حادهث اشاره نشده است.
لحظاتی پیش عملیات انتحاری در شمال افغانستان، 50 کشته و زخمی به جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : شمال افغانستان هدف یک انفجار انتحاری قرار گرفت.
در این انفجار دست کم 50 نفر کشته و زخمی شده اند. به جزئیات بیشتری درباره این حادهث اشاره نشده است.
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