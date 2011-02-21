به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز جمشیدزهی با اعلام این خبر افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز یکشنبه اول اسفندماه راهکارهای لازم در خصوص شهریه دانشگاه‌های غیردولتی را نهایی کرد.

نماینده مردم سراوان در مجلس یادآور شد: بر این اساس در سال 90 کمیته‌ای موظف خواهد شد که شهریه دانشگاه‌های غیر دولتی را تعیین کرده و بر آن نظارت کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی متشکل از یک نفر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هستند که میزان شهریه دانشگاه های غیردولتی را محاسبه می کنند.