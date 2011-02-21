  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

برای تعیین شهریه سال 90/

کمیته تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی تشکیل می شود

کمیته تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی تشکیل می شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن نحوه تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تشکیل کمیته ای به این منظور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز جمشیدزهی با اعلام این خبر افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز یکشنبه اول اسفندماه راهکارهای لازم در خصوص شهریه دانشگاه‌های غیردولتی را نهایی کرد.

نماینده مردم سراوان در مجلس یادآور شد: بر این اساس در سال 90 کمیته‌ای موظف خواهد شد که شهریه دانشگاه‌های غیر دولتی را تعیین کرده و بر آن نظارت کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی متشکل از یک نفر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هستند که میزان شهریه دانشگاه های غیردولتی را محاسبه می کنند.

کد مطلب 1258375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها