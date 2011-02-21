افزایش تولید نفت از میدان مشترک با عمان/ آغاز تولید از میدان آرش تا سال 91

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز طرح توسعه میدان مشترک گازی کویت در خلیج فارس، گفت: هم اکنون مطالعات فنی، لرزه نگاری و فعالیتهای اکتشافی این میدان مشترک هیدروکربوری در خلیج فارس آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه تاکنون عملیات اجرایی ساخت جکت و تاسیسات فراساحلی و خشکی میدان آرش توسط پیمانکاران و سازندگان داخلی آغاز شده است، تصریح کرد: اوایل سال آینده عملیات اجرایی برای توسعه این میدان مشترک در خلیج فارس آغاز می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر طرح توسعه جامع میدان آرش تدوین شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود تا سال 1391 تولید نفت و گاز طبیعی از این میدان مشترک با کویت آغاز شود.

گزارش مهر، میدان مشترک آرش در شمال غربی خلیج فارس و مشترک میان ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است که از دهه 1960 میلادی تاکنون در خصوص نحوه استخراج ذخایر گازی این میدان اختلاف وجود دارد.



در سال 1977 میلادی این میدان گازی توسط ایران کشف و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سال 1992 میلادی اولین چاه اکتشافی این میدان را حفاری کرد.



در شرایط فعلی مطالعات لرزه نگاری سه بعدی و توسعه این میدان مشترک توسط شرکت ملی نفت در دست انجام است. ذخیره گاز میدان آرش حدود یک تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت درجای این میدان حدود 310 میلیون بشکه برآورد می شود.

افزایش 2 برابری تولید نفت از میدان مشترک با عمان

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک هنگام، توضیح داد: هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از 16 هزار بشکه نفت خام از میدان هنگام استخراج می شود.

زیرکچیان زاده با تاکید بر اینکه براساس برنامه زمان بندی میزان تولید نفت خام از این میدان مشترک با کشور عمان تا بهار سال آینده به 30 هزار بشکه در روز افزایش می یابد، اعلام کرد: تاکنون حفاری دو حلقه چاه به پایان رسیده است، ضمن حفاری سومین چاه نفتی در خلیج فارس در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره با یادآوری اینکه برای تحقق تولید 30 هزار بشکه نفت باید در مجموع پنج چاه در خلیج فارس حفاری شود، اظهار داشت: در شرایط فعلی نصب و راه اندازی دومین جکت (پایه سکو) این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

این مقام مسئول از نصب سومین جکت این میدان نفتی تا سال آینده خبر داد و افزود: تمامی مراحل توسعه این میدان نفتی شامل نصب و راه اندازی سکوهای تولید و اسکان در برنامه شرکت ملی نفت قرار دارد.

وی با بیان اینکه به زودی مناقصه ساخت سکوهای این میدان برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: علاوه بر میدان هنگام برای توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس برنامه های متعددی تدوین شده است.

به گزارش مهر، میدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ میلادی، با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال 1387 و با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.

طرح توسعه زودهنگام میدان مشترک نفتی هنگام هم از شهریور ماه سالجاری با استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت با درجه ای.پی.آی توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.

میدان مشترک نفتی "هنگام" در فاصله تقریبی 45 کیلومتری جزیره قشم و بر روی خط مرزی ایران و عمان در خلیج فارس قرار گرفته است.