خرازی نگاهی خلاق و نوآورانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم نکوداشت سید محمد صادق خرازی سفیر سابق ایران در سازمان ملل و فرانسه عصر دیروز یکشنبه یکم اسفند در شهر کتاب برگزار شد.

در این مراسم دکتر احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه صادق خرازی شخصیتی چند بعدی دارد گفت: با توجه به شخصیت چند بعدی ایشان مراسم تجلیل از ایشان را نهادهای گوناگون می‌توانستند برگزار کنند. ویژگی چند وجهی بودن جامعیتی به نگاه ایشان داده است.

وی افزود: ایشان نگاهی نوآورانه دارد که هم به سنت های پیشین نظر دارد و هم به مسائل روز. وی در هیچ کدام از این دو بخش کم نمی گذارد و یکی را تحت شعاع دیگری قرار نمی دهد. ایشان علاوه بر شناخت سنت، دنیای امروز را نیز می‌شناسد.

وی تصریح کرد: ایشان بزرگواری‌های قدیمی را می شناسد و حرمتها را رعایت می کند و مدافع جامعه فرهنگی و هنری در جامعه امروز ایران است.

مسجد جامعی در ادامه به ذکر خاطره ای از خرازی پرداخت و گفت: بعد از دوره وزارت ، مسئولیت موزه قرآن را عهده دار بودم که مجموعه ای چندان مناسب نبود. در آن زمان مجموعه داران مجموعه های خود را به ما امانت می دادند که یکی از آن مجموعه داران صادق خرازی بود. در مجموعه ایشان 40 تا 50 قرآن یگانه و نفیس وجود داشت که به موقع هدیه کردند و امروز به عنوان اموال موزه ثبت شده است.

در ادامه این نشست دکتر انصاری رئیس دانشگاه حافظ شیراز نیز در وصف آقای خرازی گفت: تمام کارهایی که به حساب صادق خرازی ثبت شده بزرگ، سترگ و نادر و فاخر است. این کارها که با ایمان و عشق میسر نیست.

مهندس بهشتی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی نیز در ادامه خرازی را شخصی خلاق ، پی جو ، خوش سلیقه ، مدیر و مدبر دانست. وی با اشاره به اینکه خرازی در فتح خرمشهر نقش داشته گفت: او نه تنها خرمشهر جغرافیایی که برای همه ما شناخته شده بلکه خرمشهرهای زیادی را ثبت کرده است. به این معنا که علاوه بر آدمهای بزرگ او فاتح قلوب جوانان بوده و آنان را جذب خود کرده است.

وی تصریح کرد: همه کارهایی که او انجام داده برای فتح خرمشهرها بوده است و از این رو کارهای اصیل و ماندگار هستند که چارچوب آنها با محبت دلها محکم شده است.

آیدین آغداشلو نیز در این مراسم به آشنایی اولیه خود با خرازی اشاره کرد و گفت: اولین بار که آقای خرازی دیدم به نتیجه درستی رسیدم و آن این بود که این جا مردی است که یک تنه جفای عظیم عمومی را جبران می کند. او تلاش کرد تا فراموش شدگانی را دوباره گردهم آورد. این کار او از شفقت او سرچشمه می گیرد.

وی افزود: او علاوه بر اینکه اشیا و آثار نفیس را از سر شفقت جمع کرده در گرد آوردن افراد برجسته و فراموش شدگان نیز این شفقت را به خرج داده و در کنار آن شوق نیز داشته است.

در پایان این مراسم صادق خرازی با تشکر از محبت ها و تمجیدهای دوستان گفت: ملت ایران شایسته رفتارهای مناسب و درخور است. فرهنگ مردم ایران و امتزاج آن با تشیع و مکتب اهل بیت یک پدیده در تاریخ انسان و جهان است و این مردم این پدیده را خلق کردند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که قدر فرهنگ ایران و مردم ایران به شایستگی شناخته شود.