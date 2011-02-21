نشست برنامه سامانه جهانی دیده بانی اقیانوس هند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست کشورهای جمهوری اسلامی ایران، استرالیا، ژاپن، مالدیو، تانزانیا، تایلند، جزیره موریس و هندوستان حضور دارند.

مراسم افتتاحیه این نشست جهانی با حضور دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‎شود و تعدادی از سفرای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم و روسای سازمان‎ها و شرکت‎های مرتبط با حوزه دریا و اقیانوس‎ها نیز شرکت می کنند.

نشست‎های تخصصی این گردهمایی نیز درروزهای سوم تا پنجم اسفند در محل سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران برگزار می شود.

سامانه جهانی دیده‌بانی اقیانوسی در حوزه اقیانوس هند (Global Ocean Observing System for Indian Ocean : IOGOOS) در تاریخ 5 نوامبر سال 2001 با مشارکت و عضویت 19 سازمان از 10 کشور دنیا تأسیس شد و در حال حاضر 27 کشور عضو این برنامه هستند.

از کشور های عضو می توان به استرالیا، هند، جمهوری اسلامی ایران، کنیا، فرانسه، جزیره موریس، موزامبیک، آفریقای جنوبی، سریلانکا، آمریکا، ماداگاسکار، تانزانیا و اندونزی اشاره کرد.

اهداف IOGOOS عبارتند از تقویت سامانه دیده‌بانی اقیانوسی در منطقه، ترویج و تسهیل موثر مدیریت، تبادل و بهره‌وری از داده‌های اقیانوسی، ترویج برنامه‌ها و پروژه‌ها در اقیانوس‌شناسی مؤثر و خدمات اقیانوسی در جلسات منطقه‌ای، تقویت ظرفیت‌سازی برای بالا بردن توانایی‌ها در منطقه، پیشبرد تحقیقات برای حمایت نیاز کاربران، توسعه همیاری با سایر مناطق GOOS و برنامه‌های اقیانوسی و کمک به برنامه‌ریزی بین‌المللی و پیشرفت GOOS.

موسسه ملی اقیانوس‌شناسی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ کننده ملی در این برنامه عضویت دارد.