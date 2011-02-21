وعده های علی عبدالله صالح به مردم/ تهدید 10 نماینده حزب حاکم به استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، علی عبدالله صالح از مخالفان دولت خواست که برای تحقق خواسته هایشان به گفتگو روی بیاورند. وی که همچون دیگر دیکتاتورهای جهان عرب نگران سرنوشت خود است تلاش می کند به هر شکل ممکن حکومت خود را باقی نگه دارد.

در حالی که 10 روز از آغاز قیام مردمی یمن می گذرد وی مدعی شد که در صورت مشروع بودن خواسته های مخالفان به آنها پاسخ خواهد داد.

علی عبدالله صالح همچنین در تلاش برای بهبود چهره خود با خانواده های قربانیان خشونت های اخیر در یمن ابراز همدردی کرد و مدعی شد که عناصر قانون شکن از طریق برپایی راهپیمایی های بدون مجوز برای برهم زدن نظام و از بین بردن اتحاد ملی در یمن تلاش می کنند.

دیکتاتور یمن در ادامه خواستار گفتگو با مخالفان شد، اما ائتلاف مخالف "اللقاء المشترک" ضمن رد اظهارات علی عبدالله صالح از تمامی مردم و همه گروه های مخالف خواست که به خیابان ها بیایند و به اعتراضات خود ادامه دهند.

این احزاب همچنین از تمامی گروه های سیاسی یمن خواستند که به صفوف مردمی بپیوندند و علیه استبداد، فساد و قلع و قمع معترضین به پا خیزند.

در همین راستا 10 تن از نمایندگان حزب حاکم یمن اعلام کردند در صورتی که تجاوز به معترضین و روزنامه نگاران و سرکوب آنها متوقف نشود و پارلمان این کشور به سکوت خود در برابر جنایات نیروهای امنیتی یمن پایان ندهد از سمت خود استعفا خواهند کرد.

منابع خبری همچنین اعلام کردند که در تظاهرات روز گذشته مردم یمن 15 نفر زخمی شدند.