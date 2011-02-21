ستاره های فناوری اطلاعات ایران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جشنواره ستاره های فناوری ایران، با هدف معرفی برترین فعالیت‌ها، خدمات و کالاهای ارایه شده در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 1389 یکشنبه شب در محل برج میلاد تهران برگزار شد.

در مراسم اهدای جوایز دومین دوره جشنواره ستاره‌های فناوری ایران با رای هیئت داوران و براساس نتایج حاصل از اسناد، مدارک و نظرسنجی میدانی سه تندیس زرین به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اهداء شد.



این انتخاب به سبب توسعه پرشتاب شبکه، عرضه خدمات نوین و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت همراه در شهرها و روستاهای کشور به ایرانسل اعطا و این اپراتور موبایل کشور به‌عنوان "برترین ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی کشور در سال 1389" اعلام شد.



هیئت داوران جشنواره ستاره های فناوری در بخش برترین نوآوری دومین دوره این جشنواره نشان زرین ستاره فناوری و لوح تقدیر خود را به سبب عرضه خدمات ارزش افزوده نوین و خلاقانه به ویژه در حوزه بانکداری موبایل و خدمات مبتنی برمحل به ایرانسل اعطا کرد.

براین اساس نشان زرین برترین مدیریت روابط‌عمومی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 1389 نیز به دلیل استفاده هوشمندانه از زیرساخت‌های مبتنی بر ICT و توسعه فضای رسانه از مفاهیم سنتی به فضای مجازی به مدیر روابط عمومی این اپراتور اهدا شد.

همچنین در بخش برترین تولید کننده های فناوری اطلاعات و ارتباطات و برترین ارائه دهنده خدمات و راهکار از شرکتهای مادیران نماینده محصولات ال جی ، نوکیا ، امرتات ، ساخت سیستم و سام الکترونیک نماینده محصولات سامسونگ تقدیر به عمل آمد.در بخش محصولات سخت افزاری و نرم افزاری نیز شرکتهای ماتریکس و آواژنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.