عملیات بتن ریزی احداث قطار شهری قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در بازدید از عملیات بتن ریزی خط A قطار شهری قم که با حضور شهر دار قم انجام شد خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه تا کنون پیشرفت خوبی داشته است.



مهندس رضا یزدی افزود: عملیات اجرای خط A قطار شهری قم از اول آبان‌ماه شروع و عملیات حفاری مبدأ تونل شورع شده و سامانه انتخابی این پروژه بصورت «تونلینگ با حفاری دستگاه TBM» عنوان و اظهار امیدواری کرد که در صورت تأمین منابع مالی پروژه طبق برنامه‌ریزی مشخص به پایان می‌رسد.



وی با بیان این مطلب که طول طول مسیر حفاری تونل خط A قطار شهری قم 13.5 کیلومتر است و از جمکران آغاز و پس از عبور از میدان‌های بقیه الله، ولی عصر، پلیس، میرزای قمی، سراه بازار، مطهری، سعیدی، بلوار نیرو هوایی و در ‌‌نهایت به بلوار شهدای قلعه کامکار وصل خواهد شد.



وی افزود: ضمنا بررسی‌ها جهت افزایش طول مسیر خط A قطار شهری به منظور اتصال به گارمانوری نیز در حال انجام است و با این اقدام راه آهن از محدوده داخل شهر حذف خواهد گردید و همچنین امکان اتصال خط A قطار شهری به راه آهن پر سرعت تهران، قم، اصفهان نیز وجود دارد.

