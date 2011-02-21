گامهای بزرگ برای صنعتی شدن فارس/ برگزاری جشنواره صنعتی استان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر محرابیان ظهر دوشنبه در جریان افتتاح کارخانه قند مایع و شیره خرما گفت: در سفرهای اول و دوم دولت به استان فارس بزرگترین خواسته های مرم رشد صنعتی و صنعتی شدن فارس بود و گفته میشد که با رشد صنعت شکوفایی کشاورزی نیز رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به اینکه پتانسیلهای خوبی در فارس برای صنعتی شدن وجود دارد، افزود: مردم و نمایندگان ایستادند و امروز با اقداماتی که صورت گرفت قدم بزرگی در مسیر صنعتی شدن این استان برداشته شده که البته این کفایت نمی کند و پتانسیل و شان مردم استان فارس بیشتر از این است.

وزیر صنایع با ابراز امیدواری نیست به برگزاری دومین جشنواره صنعتی کشور در فارس، اضافه کرد: علاوه بر راه اندازی طرح های بزرگ صنعتی امیدواریم پتانسیلها و ظرفیتهای فارس را به خارج از مرزها انکعاس دهیم.

محرابیان با اشاره به اینکه در سالهای آینده رشد و پیشرفت استان فارس را در بخشهای مختلف ازجمله صنعت شاهد خواهیم بود، افزود: حضور احمدزاده به عنوان استاندار فارس باعث شده که دستگاه های مختلف از پتانسیلها و فرصتهای فارس مطلع شوند و بیشنر از قبل به این استان بها بدهند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه امروز آزادگان و ایثارگران در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، علمی و اقتصادی حضور موفقی دارند، افزود: در تمامی صحنه ها حضور آنها چشمگیر است و امروز تولید علم در کشور 11 برابر جهان است.