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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

محرابیان مطرح کرد:

گامهای بزرگ برای صنعتی شدن فارس/ برگزاری جشنواره صنعتی استان

گامهای بزرگ برای صنعتی شدن فارس/ برگزاری جشنواره صنعتی استان

شیراز - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع و معادن از گامهای بزرگی خبر داد که در راستای خواسته های مردم در جهت صنعتی شدن استان فارس طی مدت اخیر برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر محرابیان ظهر دوشنبه در جریان افتتاح کارخانه قند مایع و شیره خرما گفت: در سفرهای اول و دوم دولت به استان فارس بزرگترین خواسته های مرم رشد صنعتی و صنعتی شدن فارس بود و گفته میشد که با رشد صنعت شکوفایی کشاورزی نیز رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به اینکه پتانسیلهای خوبی در فارس برای صنعتی شدن وجود دارد، افزود: مردم و نمایندگان ایستادند و امروز با اقداماتی که صورت گرفت قدم بزرگی در مسیر صنعتی شدن این استان برداشته شده که البته این کفایت نمی کند و پتانسیل و شان مردم استان فارس بیشتر از این است.

وزیر صنایع با ابراز امیدواری نیست به برگزاری دومین جشنواره صنعتی کشور در فارس، اضافه کرد: علاوه بر راه اندازی طرح های بزرگ صنعتی امیدواریم پتانسیلها و ظرفیتهای فارس را به خارج از مرزها انکعاس دهیم.

محرابیان با اشاره به اینکه در سالهای آینده رشد و پیشرفت استان فارس را در بخشهای مختلف ازجمله صنعت شاهد خواهیم بود، افزود: حضور احمدزاده به عنوان استاندار فارس باعث شده که دستگاه های مختلف از پتانسیلها و فرصتهای فارس مطلع شوند و بیشنر از قبل به این استان بها بدهند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه امروز آزادگان و ایثارگران در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، علمی و اقتصادی حضور موفقی دارند، افزود: در تمامی صحنه ها حضور آنها چشمگیر است و امروز تولید علم در کشور 11 برابر جهان است. 

کد مطلب 1258409

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