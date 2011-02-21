گسترش اعتراضات به تمام جهان عرب قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: ملتهای عرب قدرت خود را کشف کرده اند. اعتراضات مردمی در جهان عرب کشور به کشور در حال گسترش است. این در حالی است که هیچ کس نمی تواند خروجی این انقلابها را پیشگویی کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که بادهای قدرتمند اعتراضات مردمی امروز یمن را فراگرفته، فردا سنگال و پس فردا هم بقیه جهان عرب را در خواهد نوردید.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که تونس و قاهره به جامعه عرب یاد داد که سرکوبگری و بهره کشی به آینده آنها تعلق ندارد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در دومین ماه اعتراضات گسترده در جهان عرب قابل پیشگویی نیست که کی و چگونه این وضعیت پایان خواهد یافت و جهان عرب به چه صورت در خواهد آمد. عربستان سعودی در کنار مصر دومین ستون حمایت در جهان اهل سنت محسوب می شود که فعلا پایدار باقی مانده است. اما نارضایتی از حکومت های دیکتاتوری در کشورهای همسایه عربستان از جمله بحرین می تواند این هشدار را به آل سعود بدهد که هیچ تضمینی برای هیچ قدرتی وجود ندارد و ملتها تازه قدرت خود را کشف کرده اند.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که آیا انقلابی مشابه انقلاب 1989 در اروپای شرقی و میانه می تواند در جهان عرب هم به وقوع بپیوندد؟

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه معمر القذافی حاکم لیبی در تلاش است تا از هر راهی به سرکوب شورشهای مردمی در کشورش بپردازد نوشت: اما او در اصل خود را به انزوا هل می دهد و سلطنت وی دیگر متعلق به دیروز است.